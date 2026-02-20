मृत्यूपूर्वी रूग्ण काय बोलतात? ICU मधील नर्सने केला खुलासा

Sandip Kapde
चार वर्षे आयसीयूमध्ये काम करताना नर्सने असंख्य रुग्णांचे शेवटचे क्षण जवळून पाहिले आहेत.
बहुतेक रुग्णांना मरण्याआधीच आपला अंत जवळ आला आहे याची जाणीव होते.
“मला माहित आहे मी मरतोय,” अशी वाक्ये अनेकांच्या तोंडून ऐकायला मिळतात.
जवळजवळ प्रत्येक रुग्ण शेवटी कुटुंबावरचे प्रेम व्यक्त करतो.
“माझ्या घरच्यांना सांगा मी त्यांच्यावर खूप प्रेम करतो,” हे शब्द वारंवार ऐकू येतात.
काहींच्या डोळ्यांत शांतता असते, तर काहींच्या मनात अनामिक भीती दिसते.
अनेक रुग्ण अचानक शांत होतात, जणू काही आतून तयार झालेले असतात.
मृत्यूपूर्वी लोकांमध्ये एक आध्यात्मिक परिवर्तन जाणवते, जे समजावून सांगता येत नाही.
तब्येत स्थिर असूनही रुग्णांना आपला शेवट जवळ असल्याची जाणीव कशी होते, हे गूढच राहते.
कितीही औषधे दिली किंवा तपासण्या केल्या तरी हे शब्द बोलले गेले की शेवट अटळ ठरतो.
रुग्णांशी भावनिक नातं जुळल्यामुळे प्रत्येक मृत्यू नर्ससाठी वेदनादायक असतो.
कालांतराने या सत्याला सामोरं जाणं आणि स्वीकारणं भाग पडतं.
आयुष्य म्हणजे फक्त वस्तू साठवणं नाही, हे अशा क्षणी प्रकर्षाने जाणवतं.
जे आहे त्याबद्दल आभार मानायला अशा अनुभवांतून शिकायला मिळतं.
देवावर प्रेम करा, माणसांवर प्रेम करा आणि प्रत्येक क्षण मनापासून जगा, असा शेवटचा धडा अनेक रुग्ण देऊन जातात.
