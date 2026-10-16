मुंबईतील ७ सर्वात रहस्यमयी किल्ले, तुम्हाला माहितेय का?

Mansi Khambe
हा किल्ला जंजिऱ्याच्या सिद्दी याने बांधला, त्यानंतर पोर्तुगीज व मराठा साम्राज्याकडे होता. १९व्या शतकाच्या पुर्वार्धात हा ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेला. मध्य रेल्वेच्या सीबीडी बेलापूर ह्या रेल्वे स्थानकापासून २.५ किमी लांब आहे.
Mysterious forts in Mumbai
ESakal
हा वसई शहरात असलेला एक भग्नावशेष किल्ला आहे. इंडो-पोर्तुगीज काळात, या वास्तूला औपचारिकपणे फोर्टालेझा दे सॅन सेबॅस्टिओ असे नाव देण्यात आले होते. हा किल्ला राष्ट्रीय महत्त्वाचे स्मारक असून भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाद्वारे संरक्षित आहे.
Mysterious forts in Mumbai
ESakal
हा ठाणे जिल्ह्यात पालघरपासून १२.५ किमी अंतरावर असलेला एक किल्ला आहे . हा किल्ला केळवा समुद्रकिनाऱ्यावरील सुरूच्या झाडीत वसलेला आहे . किल्ल्याचा अर्धा भाग वाळूच्या समुद्रकिनाऱ्याच्या पातळीखाली आहे. हा किल्ला केळवे गावातील मांगेलवाड्यात आहे.
Mysterious forts in Mumbai
ESakal
वरळी किल्ला मुंबईतील वरळी येथे ब्रिटिशांनी बांधला होता. बऱ्याच काळासाठी हे पोर्तुगीजांचे बांधकाम असल्याचे मानले जात होते, परंतु हा किल्ला प्रत्यक्षात ब्रिटिशांनी १६७५ मध्ये बांधला होता. शत्रूची जहाजे आणि समुद्री चाच्यांवर नजर ठेवण्यासाठी याची रचना करण्यात आली होती.
Mysterious forts in Mumbai
ESakal
सायन टेकडी किल्ला हा भारतातील मुंबई (बॉम्बे) येथे असलेला एक किल्ला आहे. १६६९ ते १६७७ दरम्यान, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या राजवटीत, जेव्हा जेरार्ड ऑंगियर बॉम्बेचे गव्हर्नर होते, तेव्हा एका शंकूच्या आकाराच्या टेकडीवर तो बांधण्यात आला.
Mysterious forts in Mumbai
ESakal
कलावंतीण दुर्ग रायगड जिल्ह्यातील प्रबळगड किल्ल्याजवळ पश्चिम घाटात असलेले २,२५० फूट (६८६ मीटर) उंचीचे शिखर आहे. हे एक लोकप्रिय ट्रेकिंग स्थळ आहे.
Mysterious forts in Mumbai
ESakal
Castella de Aguada जे मूळ पोर्तुगीज शब्द 'कॅस्टेलो दा अगुआडा'चे अपभ्रंश रूप असून त्याचा अर्थ 'पाण्याच्या ठिकाणचा किल्ला' होतो. याला 'वांद्रे किल्ला' असेही म्हणतात. हा किल्ला भारतातील मुंबई शहराच्या वांद्रे भागात स्थित आहे.
Mysterious forts in Mumbai
ESakal
Gap between floor tiles
ESakal