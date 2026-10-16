बांधकामात लावल्या जाणाऱ्या टाईल्समध्ये अंतर का सोडले जाते?

Mansi Khambe
आजकाल घर बांधताना जमिनीवर आणि भिंतींवर टाईल्स लावणे सामान्य झाले आहे. पण टाईल्स लावताना त्यांच्यामध्ये एक लहान जागा सोडली जाते हे तुमच्या कधी लक्षात आले आहे का?
Gap between floor tiles
ESakal
बऱ्याच लोकांना वाटते की ही जागा फक्त सिमेंट किंवा ग्राउट भरण्यासाठी असते. पण हे खरे नाही. टाईल्समध्ये सोडलेली ही लहान जागा घराला मोठ्या नुकसानीपासून वाचवण्यास मदत करते.
Gap between floor tiles
ESakal
जर टाईल्स एकमेकांच्या खूप जवळ लावल्या तर कालांतराने फरशी सैल होऊ शकते. टाईल्सना तडे जाऊ शकतात आणि त्या तुटूही शकतात. चला, टाईल्समध्ये अंतर सोडणे का महत्त्वाचे आहे ते समजून घेऊया.
Gap between floor tiles
ESakal
जेव्हा उष्णता वाढते, तेव्हा टाईल्स आणि त्या लावण्यासाठी वापरलेले साहित्य थोडेसे प्रसरण पावते. तर तापमान कमी होताच ते आकुंचन पावते. अशावेळी टाईल्स जवळ लावल्या, तर त्यांना प्रसरण पावण्यासाठी पुरेशी जागा मिळणार नाही.
Gap between floor tiles
ESakal
यामुळे, फरशांच्या कडा तुटू शकतात. म्हणून, तापमानातील बदलांमुळे होणाऱ्या प्रसरण आणि आकुंचनामुळे निर्माण होणारा दाब सामावून घेण्यासाठी, फरशा बसवताना त्यांच्यामध्ये एक विशिष्ट अंतर ठेवले जाते.
Gap between floor tiles
ESakal
काही फरशा अचानक उचकटतात किंवा आवाज करतात. याची अनेक कारणे आहेत, ज्यात अयोग्य पद्धतीने बसवणे, खाली अपुरा चिकट पदार्थ वापरणे आणि तापमानातील बदलांमुळे वाढलेला दाब यांचा समावेश आहे.
Gap between floor tiles
ESakal
फरशांमधील आवश्यक अंतर हे त्यांचा आकार, प्रकार आणि फरशी उत्पादक व गवंड्याच्या सल्ल्यावर अवलंबून असते. साधारणपणे, फरशांमध्ये अंदाजे २ ते ३ मिलिमीटरचे अंतर ठेवले जाते.
Gap between floor tiles
ESakal
त्यामुळे, प्रत्येक टाइलसाठी एकसमान अंतर ठेवणे शक्य नसते. संपूर्ण फरशीमध्ये एकसारखे अंतर राखण्यासाठी टाइल स्पेसरचा वापर केला जाऊ शकतो.
Gap between floor tiles
ESakal
Electricity Meter Running Fast
ESakal