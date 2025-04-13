बाबासाहेबांनी स्वतःला १४ दिवस कोंडून का घेतलं होतं?

Aarti Badade

सायमन कमिशन आणि विरोध

1927 मध्ये सायमन कमिशन भारतात आला. एकही भारतीय सदस्याची निवड न झाल्याने देशभरातून या कमिशनला विरोध झाला.

प्रांतिक समितीची स्थापना

1928 मध्ये या विरोधानंतर प्रांतिक समिती स्थापन झाली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि भास्करराव जाधव यांची त्यात निवड झाली.

राज्यघटनेचा सखोल अभ्यास

भारतीय राजकीय हक्कांसाठी जगभरातील संविधानांचे वाचन आणि त्यांची तुलना गरजेची होती.

४०० रुपये उधार घेऊन

५ ऑगस्ट १९२८ रोजी निवड होताच बाबासाहेबांनी प्रा. पी.ए. वाडिया यांच्यासोबत पुस्तकं खरेदी केली. ती पुस्तके खरेदी करण्यासाठी त्यांनी 400 रुपये उधार घेतले होते.

९ ऑगस्टपासून स्वतःला घरात बंद

राज्यघटनांचा अभ्यास शांततेत करता यावा म्हणून स्वतःला खोलीत कोंडले.

दरवाजाला कुलूप

लोकांच्या अडथळ्यांपासून दूर राहण्यासाठी बाहेरून कुलूप आणि खिडकीतून जेवणाची सोय ठेवली.

चहा, जेवण आणि अभ्यास

एका इराणी हॉटेलमधून फक्त चहा आणि जेवण देण्यास त्यांनी सांगितले. बाकी पूर्ण वेळ अभ्यासात स्वतःला गुंतवून घतेले.

१४ दिवस

सतत १४ दिवस त्यांनी राज्यघटनांचा गाढा अभ्यास केला. कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय.

याचेच फळ

याच त्यांच्या सखोल अभ्यासामुळे भारताची अखंड राज्यघटना तयार झाली

संदर्भ

भीमराव रामजी आंबेडकर खंड दुसरा या पुस्तकात चांगदेव खैरमोडे यांनी ही घटना विस्तृतपणे वर्णन केली आहे.

