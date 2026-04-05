19 एकर परिसरात पसरलेल्या पुण्यातील ‘या’ ऐतिहासिक वास्तूला नक्की भेट द्या!

Aarti Badade
पुण्यातील 'आगाखान पॅलेस' हे केवळ एक भव्य बांधकाम नसून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील एका महत्त्वपूर्ण अध्यायाचे केंद्र आहे.
१९४२ च्या 'चलेजाव' आंदोलनावेळी हा पॅलेस राष्ट्रीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनला होता.
१८९२ च्या भीषण दुष्काळात स्थानिकांना रोजगार मिळावा, या उदात्त हेतूने आगाखान तृतीय यांनी या पॅलेसचे बांधकाम केले.
१९ एकर परिसरात पसरलेल्या या वास्तूत हजारो लोकांना अन्न व धान्याचे वाटप करण्यात आले होते.
तीन मजली असलेल्या या ऐतिहासिक वास्तूवर युरोपियन आणि पर्शियन बांधकाम शैलीचा स्पष्ट प्रभाव दिसून येतो. २००३ मध्ये भारत सरकारने या वास्तूला 'राष्ट्रीय स्मारक' म्हणून घोषित केले.
१९४२ च्या आंदोलनादरम्यान महात्मा गांधी, कस्तुरबा गांधी, महादेव देसाई आणि सरोजिनी नायडू यांना येथे नजरकैदेत ठेवले होते.
याच काळात अनेक दिग्गज नेते आणि विदेशी पत्रकार गांधीजींच्या भेटीला पुण्यात येत असत.
नजरकैदेत असतानाच १५ ऑगस्ट १९४२ रोजी गांधीजींचे साहाय्यक महादेव देसाई आणि २२ फेब्रुवारी १९४४ रोजी कस्तुरबा गांधी यांचे निधन झाले.
या दोघांच्या समाधी आजही या पॅलेसच्या शांत अंगणात पाहायला मिळतात.
पॅलेसमध्ये आज गांधीजींच्या वास्तव्यावर आधारित भव्य प्रदर्शन आहे. सहा दालनांमध्ये विभागलेल्या या प्रदर्शनात दुर्मिळ फोटो, वस्तू आणि माहितीपट द्वारे स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास जिवंत होतो.
पुणे-नगर रस्त्यावर स्थित असलेले हे स्मारक सकाळी ९ ते ५.३० या वेळेत पर्यकांसाठी खुले असते.
२० रुपये प्रवेश शुल्कात आपण या ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक ऊर्जेने भरलेल्या वास्तूचा अनुभव घेऊ शकता.
