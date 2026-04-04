मुघलांना होतं इराणच्या 'या' खास गोष्टीचं आकर्षण; वाट्टेल तेव्हा ऑर्डर करायचे

Aarti Badade
मुघल काळात भारताचे इराणशी (पर्शिया) केवळ व्यापारीच नव्हे, तर खोलवर सांस्कृतिक संबंध होते. जहांगीर, शाहजहान आणि औरंगजेब यांच्या काळात हे संबंध शिखरावर होते.
Mughals import from Iran Persian influence
मुघल सम्राट इराणमधून उच्च दर्जाचे अरबी-इराणी घोडे, तीक्ष्ण शस्त्रे (तलवारी), रेशीम वस्त्रे, सुका मेवा (बदाम, मनुका), अत्तर आणि महागडे गालीचे आयात करत असत.
मुघल साम्राज्याची राजभाषा (Official Language) 'फारसी' होती. दरबारी कामकाजापासून ते शाही फर्मानांपर्यंत सर्वत्र फारसी भाषेचाच वापर केला जाई.
भारतातील प्रसिद्ध मुघल वास्तुकलेवर पर्शियन शैलीचा मोठा प्रभाव आहे. घुमट, उंच कमानी आणि 'चारबाग' पद्धतीच्या बागा (उदा. हुमायूनची कबर, ताजमहाल) ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत.
पर्शियातून आलेले विद्वान आणि कलाकार मुघल दरबारात उच्च पदांवर होते. त्यांनी लघुचित्रकला आणि हस्तलेखन कला (Calligraphy) भारतात लोकप्रिय केली.
मुघलांच्या शाही स्वयंपाकघरातील पदार्थ आणि त्यांच्या भरजरी पोषाखावर इराणी संस्कृतीचा मोठा प्रभाव होता. गालीचे विणण्याची कला देखील पर्शियातूनच भारतात आली.
मुघल आणि इराणमधील हा अफाट व्यापार प्रामुख्याने कंदहारच्या जमिनी मार्गाने आणि अरबी समुद्रातील सागरी मार्गांनी चालत असे, ज्याने 'इंडो-पर्शियन' संस्कृतीला जन्म दिला.
