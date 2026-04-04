मुघलांना होतं इराणच्या 'या' खास गोष्टीचं आकर्षण; वाट्टेल तेव्हा ऑर्डर करायचे

Aarti Badade

मुघल-इराण ऐतिहासिक संबंध

मुघल काळात भारताचे इराणशी (पर्शिया) केवळ व्यापारीच नव्हे, तर खोलवर सांस्कृतिक संबंध होते. जहांगीर, शाहजहान आणि औरंगजेब यांच्या काळात हे संबंध शिखरावर होते.

इराणमधून काय व्हायची आयात?

मुघल सम्राट इराणमधून उच्च दर्जाचे अरबी-इराणी घोडे, तीक्ष्ण शस्त्रे (तलवारी), रेशीम वस्त्रे, सुका मेवा (बदाम, मनुका), अत्तर आणि महागडे गालीचे आयात करत असत.

राजभाषा आणि प्रशासकीय प्रभाव

मुघल साम्राज्याची राजभाषा (Official Language) 'फारसी' होती. दरबारी कामकाजापासून ते शाही फर्मानांपर्यंत सर्वत्र फारसी भाषेचाच वापर केला जाई.

वास्तुकलेवर पर्शियन छाप

भारतातील प्रसिद्ध मुघल वास्तुकलेवर पर्शियन शैलीचा मोठा प्रभाव आहे. घुमट, उंच कमानी आणि 'चारबाग' पद्धतीच्या बागा (उदा. हुमायूनची कबर, ताजमहाल) ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत.

कला आणि संस्कृतीची देवाणघेवाण

पर्शियातून आलेले विद्वान आणि कलाकार मुघल दरबारात उच्च पदांवर होते. त्यांनी लघुचित्रकला आणि हस्तलेखन कला (Calligraphy) भारतात लोकप्रिय केली.

खानपान आणि पोषाख

मुघलांच्या शाही स्वयंपाकघरातील पदार्थ आणि त्यांच्या भरजरी पोषाखावर इराणी संस्कृतीचा मोठा प्रभाव होता. गालीचे विणण्याची कला देखील पर्शियातूनच भारतात आली.

व्यापाराचे मुख्य मार्ग

मुघल आणि इराणमधील हा अफाट व्यापार प्रामुख्याने कंदहारच्या जमिनी मार्गाने आणि अरबी समुद्रातील सागरी मार्गांनी चालत असे, ज्याने 'इंडो-पर्शियन' संस्कृतीला जन्म दिला.

