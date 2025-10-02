100 वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात कसा साजरा व्हायचा दसरा? 10 ऐतिहासिक फोटो पाहून म्हणाल जय श्रीराम!

महाराष्ट्रात दसरा

महाराष्ट्रात 100 वर्षांपूर्वीही दसरा मोठ्या उत्साहात साजरा केला जायचा

कोल्हापूरचा शाही दसरा

यामध्ये अग्रक्रमाला कोल्हापूरचा शाही दसरा होता

छत्रपती शाहू महाराज

छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळापासून या उत्सवाला मोठे स्वरूप प्राप्त झाले

दसरा चौक

कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक दसरा चौकातील मैदानात आज शाही दसरा सोहळा पार पडत आला आहे

जेजूरीचा दसरा

जेजूरी हे महाराष्ट्रातील प्रमुख देवस्थान आहे

मोठा उत्सव

जेजूरी गडावर दसरा मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.

पालखी

जुन्या मंदिरापासून नव्या मंदिरात पालखी जाते

अनोखा उत्सव

पूर्ण परिसर भंडाऱ्याच्या रंगाने रंगून जातो

