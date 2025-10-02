100 वर्षापूर्वी महाराष्ट्रात कसा साजरा व्हायचा दसरा? 10 ऐतिहासिक फोटो पाहून म्हणाल जय श्रीराम!

Saisimran Ghashi
महाराष्ट्रात 100 वर्षांपूर्वीही दसरा मोठ्या उत्साहात साजरा केला जायचा
kolhapur shahi dasara photos
यामध्ये अग्रक्रमाला कोल्हापूरचा शाही दसरा होता
kolhapur Dussehra 100 years old photos
छत्रपती शाहू महाराजांच्या काळापासून या उत्सवाला मोठे स्वरूप प्राप्त झाले
kolhapur Dussehra historical photos
कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक दसरा चौकातील मैदानात आज शाही दसरा सोहळा पार पडत आला आहे
maharashtra Dussehra historical photos
जेजूरी हे महाराष्ट्रातील प्रमुख देवस्थान आहे
jejuri dasara photos
जेजूरी गडावर दसरा मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.
jejuri Dussehra 100 years old photos
जुन्या मंदिरापासून नव्या मंदिरात पालखी जाते
jejuri Dussehra historical photos
पूर्ण परिसर भंडाऱ्याच्या रंगाने रंगून जातो
maharashtra dasara 100 years old photos
