120 वर्षांपूर्वी कसे होते जगातले 5 प्रमुख देश? कुठे गरीबी तर कुठे पैसाच पैसा..पाहा 10 ऐतिहासिक फोटो

दुर्मिळ भारत

हे आहेत दुर्मिळ भारतातील एकत्र कुटुंबाचा फोटो

भारतातील परिस्थिती

एक दिव्यांग व्यक्ती त्याच्या रेडा गाडीवर रस्त्यावरून जाताना

अमेरिकेतील गरीबी

अमेरिका आत्ता जगभरात डंका वाजवतो, पण पूर्वी तिथे गरीबीच होती

अमेरिकेची प्रगती

अमेरिकेने हळू हळू तिथे प्रगती केली

आफ्रिकन घर

आफ्रिकन महिला किचनमध्ये काम करताना..दुर्मिळ फोटो

आफ्रिकेत पाण्याची कमतरता

पाण्याच्या कमतरतेमुळे घोटभर पाण्याला तरसलेली लहान मुले

महायुद्धनंतर चीन

पहिल्या महायुद्धनंतर चीनमधील भयावह परिस्थिति

चीनमध्ये ब्रिटिश राज

चीनमध्ये ब्रिटिश राज असताना लोकांना रस्त्यावर गोळ्या घातल्या जायच्या

130 वर्षांपूर्वी अमेरिका अन् भारत कसे होते? 10 ऐतिहासिक छायाचित्रे पाहून आश्चर्यचकित व्हाल..!

