इतिहासातले विचित्र कायदे! 'या' देशात दाढीवर होता टॅक्स

संतोष कानडे

इतिहास

इतिहासामध्ये अनेक विचित्र घडामोडी घडलेल्या आहेत. काही देशांनी, राज्यांनी प्रजेवर अनोखे कायदे लागू केले होते.

प्राचीन काळ

प्राचीन काळात काही ठिकाणी लोकांना विशिष्ट कपडेच घालण्याची परवानगी होती. आदेश मोडला तर थेट तुरुंगवास.

जांभळ्या रंगाचे कपडे

Ancient Rome मध्ये सामान्य लोकांना जांभळ्या रंगाचे कपडे घालण्यास बंदी होती, कारण तो रंग राजघराण्यासाठी राखीव होता.

घराबाहेर पडण्यास मनाई

मध्ययुगीन युरोपमध्ये काही ठिकाणी लोकांना ठराविक वेळेनंतर घराबाहेर पडण्यास मनाई होती, तसे केले तर सैनिक उचलून नेत असत.

संसद

इंग्लंडमध्ये एकेकाळी संसदेत मरणे बेकायदेशीर मानले जायचे.. हा फारच विचित्र कायदा होता.

दाढी

काही देशांमध्ये दाढी ठेवण्यासाठीसुद्धा कर भरावा लागत होता. Peter the Great ने रशियात दाढीवर कर लावला होता.

विशिष्ट प्रकारचे कपडे

काही ठिकाणी महिलांना विशिष्ट प्रकारचे कपडे घालण्यावर मर्यादा होत्या.. हे प्रकार मध्ययुगीन इतिहासात चालत असत

नियंत्रण

अशा कायद्यांमुळे समाजावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असे.

कायदे

आज हे कायदे रद्द झाले असले तरी ते इतिहासातील विचित्र आणि रंजक भाग म्हणून ओळखले जातात.

