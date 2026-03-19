मार्लेश्वर मंदिराचं नाव कसं पडलं? कोकणातील 'या' गूढ देवस्थानामागचं रहस्य जाणून घ्या

Aarti Badade

कोकणातील निसर्गरम्य देवस्थान

रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यात वसलेले मार्लेश्वर मंदिर हे भाविकांचे श्रद्धास्थान आणि पर्यटकांचे आवडीचे ठिकाण आहे.

Marleshwar temple history

|

Sakal

नैसर्गिक गुहेतील शिवलिंग

मार्लेश्वर मंदिर हे एका भव्य नैसर्गिक गुहेत वसलेले आहे. या गुहेत स्वयंभू शिवलिंग असून ते अत्यंत जागृत मानले जाते.

नावामागील मूळ रहस्य

अनेकांना प्रश्न पडतो की या मंदिराला 'मार्लेश्वर' हे नाव कसे मिळाले? यामागे एक भौगोलिक आणि ऐतिहासिक संदर्भ आहे.

मारळ + ईश्वर = मार्लेश्वर

या मंदिराची उत्पत्ती 'मारळ' नावाच्या गावाजवळ झाली आहे. त्यामुळे 'मारळ' गाव आणि 'ईश्वर' (शिव) या शब्दांच्या संधूतून 'मार्लेश्वर' हे नाव रूढ झाले.

बारमाही वाहणारा धारेश्वर धबधबा

मंदिराच्या शेजारीच 'धारेश्वर' नावाचा धबधबा आहे, जो वर्षभर कोसळत असतो. हे दृश्य पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करणारे असते.

लाखांच्या संख्येने येणारे भाविक

विशेषतः मकर संक्रांतीला आणि उन्हाळी सुट्टीत येथे मोठी जत्रा भरते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात.

ट्रेकिंग आणि निसर्गाचा आनंद

डोंगराळ भागात असल्याने येथे पोहोचण्यासाठी निसर्गरम्य वाटेने प्रवास करावा लागतो, जो ट्रेकर्ससाठी एक उत्तम अनुभव ठरतो.

उन्हाळी सुट्टीत नक्की भेट द्या

जर तुम्ही यंदा रत्नागिरी किंवा कोकण दौऱ्यावर असाल, तर मार्लेश्वरच्या या प्राचीन आणि थंडगार गुहेला भेट द्यायला विसरू नका.

