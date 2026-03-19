मार्लेश्वर मंदिराचं नाव कसं पडलं? कोकणातील 'या' गूढ देवस्थानामागचं रहस्य जाणून घ्या

Aarti Badade
रत्नागिरी जिल्ह्यातील संगमेश्वर तालुक्यात वसलेले मार्लेश्वर मंदिर हे भाविकांचे श्रद्धास्थान आणि पर्यटकांचे आवडीचे ठिकाण आहे.
Marleshwar temple history
Sakal
मार्लेश्वर मंदिर हे एका भव्य नैसर्गिक गुहेत वसलेले आहे. या गुहेत स्वयंभू शिवलिंग असून ते अत्यंत जागृत मानले जाते.
अनेकांना प्रश्न पडतो की या मंदिराला 'मार्लेश्वर' हे नाव कसे मिळाले? यामागे एक भौगोलिक आणि ऐतिहासिक संदर्भ आहे.
या मंदिराची उत्पत्ती 'मारळ' नावाच्या गावाजवळ झाली आहे. त्यामुळे 'मारळ' गाव आणि 'ईश्वर' (शिव) या शब्दांच्या संधूतून 'मार्लेश्वर' हे नाव रूढ झाले.
मंदिराच्या शेजारीच 'धारेश्वर' नावाचा धबधबा आहे, जो वर्षभर कोसळत असतो. हे दृश्य पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करणारे असते.
विशेषतः मकर संक्रांतीला आणि उन्हाळी सुट्टीत येथे मोठी जत्रा भरते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो भाविक दर्शनासाठी येतात.
डोंगराळ भागात असल्याने येथे पोहोचण्यासाठी निसर्गरम्य वाटेने प्रवास करावा लागतो, जो ट्रेकर्ससाठी एक उत्तम अनुभव ठरतो.
जर तुम्ही यंदा रत्नागिरी किंवा कोकण दौऱ्यावर असाल, तर मार्लेश्वरच्या या प्राचीन आणि थंडगार गुहेला भेट द्यायला विसरू नका.
