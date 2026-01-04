दारुसोबत चकना खाण्याची सुरूवात कधीपासून झाली?

वैदिक काळ

वैदिक काळापासून दारूचा उल्लेख असला तरी, दारूसोबत खास पदार्थ खाण्याची म्हणजेच “चकना”ची सवय नंतर विकसित झाली.

“चकना” म्हणजे नेमकं काय?

दारू पिताना चवीसाठी आणि शरीरावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी खाल्ले जाणारे हलके पदार्थ म्हणजे चकना.

जागतिक परंपरा

स्पेनमध्ये तपस, मध्यपूर्वेत मेझे आणि भारतात चकना अशी वेगवेगळी नावे असली तरी या सर्वांचा उद्देश एकच आहे.

ब्रिटिश काळातील क्लब संस्कृती

ब्रिटिशांनी भारतात क्लब आणि बार संस्कृती आणली, जिथे दारूसोबत सँडविच, कटलेट्स दिले जात असे.

भारतीय चव

भारतीयांनी कटलेट्सऐवजी समोसे, पकोडे, कचोरी, चणे अशा देशी पदार्थांना पसंती दिली

स्वस्त चकना

शेंगदाणे, चणा जोर गरम, कांदा, उकडलेली अंडी—सर्वसामान्यांचा आवडता चकना बनला.

बार युगाचा उदय

मोठ्या शहरांत १९५०–७० च्या दशकांत बार-रेस्टॉरंट्स वाढले आणि मसालेदार, खारट चाखण्यांची चलती सुरू झाली.

सिनेमा आणि टीव्हीचा प्रभाव

चित्रपटांतील बार सीनमुळे बाटलीसोबत प्लेट ही संकल्पना लोकप्रिय झाली.

९० नंतरचा फ्यूजन चकना

पब-लाउंज संस्कृतीसोबत चिली पनीर, नाचो, तंदुरी बाइट्स असे फ्यूजन पदार्थ देखील चकना म्हणून आले.

महाराष्ट्रातील चकना संस्कृती

फरसाण, चिवडा, कोरडी भाजी, तळलेले मासे आणि कोळंबी फ्राय यासोबत अनेक असे पदार्थ दारु सोबत चकना म्हणून खाल्ले जातात.

