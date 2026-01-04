थंडीतही वाहतात गरम पाण्याचे झरे, आंघोळ केल्यास त्वचारोग होतात दूर, कुठे आहे ठिकाण?

Yashwant Kshirsagar
कोकणातील रत्नागिरी जिल्हा हा निसर्गसौंदर्याने नटलेला सून येथे अनेक अद्भुत पर्यटनस्थळे आहेत.
राजापूरपासून अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर मुंबई–गोवा महामार्गालगत वसलेले आहे उन्हेरे गाव.
हे गाव गरम पाण्याच्या नैसर्गिक झऱ्यांसाठी ओळखले जाते, मात्र अजूनही फारसे लोकप्रिय नाही.
गावात प्रवेश करण्यापूर्वीच शिवमंदिर आहे आणि याच मंदिर परिसरात गरम पाण्याचे झरे आहेत.
मंदिरातील गोमुखातून २४ तास गरम पाण्याची धारा वाहते, तर जमिनीतून पाणी उकळत बाहेर येते.
येथील गरम पाण्यामुळे त्वचारोग बरे होतात, अशी श्रद्धा भाविकांमध्ये आहे.
येथे वर्षभर प्रवाहित असणारे गरम पाण्याचे कुंड असून मंदिरासमोर दोन वेगवेगळे झरे असलेले कुंड आहे.
हे ठिकाण गंगा तीर्थ नावानेही प्रसिद्ध असून पाण्याचे तापमान सुमारे 42.8 अंश सेल्सियस आहे.
या पाण्यात सल्फरचे प्रमाण कमी असल्याने त्वचारोग व सांधेदुखीवर फायदेशीर मानले जाते.
