भारतात सिगारेट कशी आली? जाणून घ्या या व्यसनाची कहाणी

सकाळ डिजिटल टीम

सिगारेटचा प्रवेश

भारतात सिगारेटचा प्रवेश कधी आणि कसा झाला काय आहे या मागचा इतिहास जाणून घ्या.

पोर्तुगीजांचे आगमन

भारतात सिगारेटची सुरुवात पोर्तुगीजांनी केली. ते 16 व्या शतकात ब्राझीलमधून तंबाखूचे पीक घेऊन आले. सुरुवातीला तंबाखूचा वापर औषध म्हणून, तसेच हुक्का आणि चिलीमच्या स्वरूपात केला जात असे.

ब्रिटिश राजवट

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आगमनानंतर, तंबाखूचा वापर व्यावसायिक स्वरूपात वाढला. ब्रिटिश सैनिक आणि अधिकाऱ्यांनी सिगारेटचा वापर सुरू केला.

हातघाईचे उत्पादन

सुरुवातीला, सिगारेट्स हाताने बनवल्या जात होत्या आणि उच्चभ्रू वर्गात त्या लोकप्रिय होत्या. 1900 च्या दशकाच्या सुरुवातीला, इंपीरियल टोबॅको कंपनी (ITC) ने भारतात पहिला सिगारेट कारखाना सुरू केला, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरू झाले.

व्यापारीकरण

सिगारेटला आधुनिकता, फॅशन आणि उच्च सामाजिक दर्जाचे प्रतीक म्हणून जाहिरातींच्या माध्यमातून सादर करण्यात आले.

भारतीय ब्रँड्सचा उदय

हळूहळू अनेक भारतीय कंपन्यांनी सिगारेटचे उत्पादन सुरू केले आणि कमी किंमतीत सिगारेट्स उपलब्ध झाल्या, ज्यामुळे त्याचा वापर ग्रामीण भागातही वाढला.

पहिले महायुद्ध

पहिल्या महायुद्धादरम्यान, सैनिकांमध्ये सिगारेटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला, ज्यामुळे सिगारेटची सवय देशभरात पसरली.

आरोग्यावरील दुष्परिणाम

20 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात सिगारेटच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांची जाणीव झाली आणि सरकारकडून नियमावली तयार करण्यात आली.

नियंत्रण आणि कायदे

सिगारेटच्या पाकिटांवर धोक्याची सूचना अनिवार्य करणे, सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान बंदी असे कायदे लागू करण्यात आले. सिगारेटची कहाणी ही केवळ एका वस्तूच्या आगमनाची नाही, तर ती एका सवयीच्या सामाजिक आणि आर्थिक इतिहासाची गाथा आहे.

