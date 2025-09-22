भारतात सिगारेट कशी आली? जाणून घ्या या व्यसनाची कहाणी

सकाळ डिजिटल टीम
भारतात सिगारेटचा प्रवेश कधी आणि कसा झाला काय आहे या मागचा इतिहास जाणून घ्या.
Cigarette
sakal
भारतात सिगारेटची सुरुवात पोर्तुगीजांनी केली. ते 16 व्या शतकात ब्राझीलमधून तंबाखूचे पीक घेऊन आले. सुरुवातीला तंबाखूचा वापर औषध म्हणून, तसेच हुक्का आणि चिलीमच्या स्वरूपात केला जात असे.
Cigarette
sakal
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या आगमनानंतर, तंबाखूचा वापर व्यावसायिक स्वरूपात वाढला. ब्रिटिश सैनिक आणि अधिकाऱ्यांनी सिगारेटचा वापर सुरू केला.
Cigarette
sakal
सुरुवातीला, सिगारेट्स हाताने बनवल्या जात होत्या आणि उच्चभ्रू वर्गात त्या लोकप्रिय होत्या. 1900 च्या दशकाच्या सुरुवातीला, इंपीरियल टोबॅको कंपनी (ITC) ने भारतात पहिला सिगारेट कारखाना सुरू केला, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन सुरू झाले.
Cigarette
sakal
सिगारेटला आधुनिकता, फॅशन आणि उच्च सामाजिक दर्जाचे प्रतीक म्हणून जाहिरातींच्या माध्यमातून सादर करण्यात आले.
Cigarette
sakal
हळूहळू अनेक भारतीय कंपन्यांनी सिगारेटचे उत्पादन सुरू केले आणि कमी किंमतीत सिगारेट्स उपलब्ध झाल्या, ज्यामुळे त्याचा वापर ग्रामीण भागातही वाढला.
Cigarette
sakal
पहिल्या महायुद्धादरम्यान, सैनिकांमध्ये सिगारेटचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला, ज्यामुळे सिगारेटची सवय देशभरात पसरली.
Cigarette
sakal
20 व्या शतकाच्या उत्तरार्धात सिगारेटच्या आरोग्यावर होणाऱ्या दुष्परिणामांची जाणीव झाली आणि सरकारकडून नियमावली तयार करण्यात आली.
Cigarette
sakal
सिगारेटच्या पाकिटांवर धोक्याची सूचना अनिवार्य करणे, सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान बंदी असे कायदे लागू करण्यात आले. सिगारेटची कहाणी ही केवळ एका वस्तूच्या आगमनाची नाही, तर ती एका सवयीच्या सामाजिक आणि आर्थिक इतिहासाची गाथा आहे.
Cigarette
sakal
esakal