राजा-महाराजांच्या नाण्यांपासून थेट डिजिटल रुपया; जाणून घ्या '₹' चिन्हाचा इतिहास!

Aarti Badade
प्राचीन काळात सूर्य, वृक्ष आणि प्राण्यांची चिन्हे असलेली 'कवडी' बाजारातील लहान खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांसाठी वापरली जात असे.
History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)
Sakal
विविध राजांची चिन्हे आणि ब्राह्मी लिपीतील लेख असणारी 'दमडी' ही कवडीपेक्षा किंचित जास्त मूल्याच्या लहान व्यवहारांसाठी वापरली गेली.
History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)
Sakal
मध्ययुगीन काळात विविध राजांच्या नाण्यांवरील चिन्हांसह 'ढेला' हे चलन लोकांच्या रोजच्या खरेदीच्या व्यवहारांसाठी मुख्य साधन बनले.
History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)
Sakal
देवनागरी अंकातील 'पै' किंवा राजा-संस्थेचे चिन्ह असलेले हे नाणे छोट्या व्यवहारांसाठी आणि धनाच्या मोजमापासाठी वापरले जात असे.
History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)
Sakal
१ रुपयाचा १०० वा भाग असणारा आणि अशोक स्तंभाचे चिन्ह असलेला 'पैसा' स्वतंत्र भारतात लहान मूल्याचे नाणे म्हणून ओळखला गेला.
History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)
Sakal
ब्रिटिश भारतातील १ रुपयाचा १६ वा भाग असणाऱ्या 'आना' या चलनावर ब्रिटिश राजा/राणीचे चित्र आणि क्राउनचे (मुकुट) चिन्ह असायचे.
History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)
Sakal
किंग जॉर्ज किंवा राणीचे चित्र असलेले 'चार आणे' म्हणजेच आजचा पाव रुपया (२५ पैसे) हा १/४ रुपयाचे प्रतिनिधित्व करायचा.
History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)
Sakal
किंग जॉर्जचे चित्र आणि लॉरेल वेढ्याची पाने असलेले 'आठ आणे' म्हणजेच आजचा अर्धा रुपया (५० पैसे) म्हणून व्यवहारात वापरला जायचा.
History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)
Sakal
अशोक स्तंभ आणि २०१० पासून '₹' हे आधुनिक चिन्ह लाभलेला 'रुपया' हा भारताचे प्रमुख चलन असून सर्व मोठ्या व्यवहारांचा कणा आहे.
History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)
Sakal
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अधिकृत 'e₹' चिन्हासह सुरू केलेला डिजिटल रुपया हा सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार आणि UPI पेमेंटचे नवे भविष्य आहे.
History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)
Sakal
History of tea
Sakal