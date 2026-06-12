राजा-महाराजांच्या नाण्यांपासून थेट डिजिटल रुपया; जाणून घ्या '₹' चिन्हाचा इतिहास!

Aarti Badade

कवडी (इ. स. पू. सुमारे ६००)

प्राचीन काळात सूर्य, वृक्ष आणि प्राण्यांची चिन्हे असलेली 'कवडी' बाजारातील लहान खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांसाठी वापरली जात असे.

History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)

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Sakal

दमडी (इ. स. पू. २०० - १०००)

विविध राजांची चिन्हे आणि ब्राह्मी लिपीतील लेख असणारी 'दमडी' ही कवडीपेक्षा किंचित जास्त मूल्याच्या लहान व्यवहारांसाठी वापरली गेली.

History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)

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Sakal

ढेला (इ. स. १००० - १७००)

मध्ययुगीन काळात विविध राजांच्या नाण्यांवरील चिन्हांसह 'ढेला' हे चलन लोकांच्या रोजच्या खरेदीच्या व्यवहारांसाठी मुख्य साधन बनले.

History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)

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Sakal

पै (इ. स. १६०० - १८००)

देवनागरी अंकातील 'पै' किंवा राजा-संस्थेचे चिन्ह असलेले हे नाणे छोट्या व्यवहारांसाठी आणि धनाच्या मोजमापासाठी वापरले जात असे.

History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)

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Sakal

पैसा (वर्ष १८३५ पासून)

१ रुपयाचा १०० वा भाग असणारा आणि अशोक स्तंभाचे चिन्ह असलेला 'पैसा' स्वतंत्र भारतात लहान मूल्याचे नाणे म्हणून ओळखला गेला.

History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)

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Sakal

आना (वर्ष १८३५ - १९५७)

ब्रिटिश भारतातील १ रुपयाचा १६ वा भाग असणाऱ्या 'आना' या चलनावर ब्रिटिश राजा/राणीचे चित्र आणि क्राउनचे (मुकुट) चिन्ह असायचे.

History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)

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Sakal

चार आणे (वर्ष १८३५ - १९५७)

किंग जॉर्ज किंवा राणीचे चित्र असलेले 'चार आणे' म्हणजेच आजचा पाव रुपया (२५ पैसे) हा १/४ रुपयाचे प्रतिनिधित्व करायचा.

History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)

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Sakal

आठ आणे (वर्ष १८३५ - १९५७)

किंग जॉर्जचे चित्र आणि लॉरेल वेढ्याची पाने असलेले 'आठ आणे' म्हणजेच आजचा अर्धा रुपया (५० पैसे) म्हणून व्यवहारात वापरला जायचा.

History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)

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Sakal

भारतीय रुपया (वर्ष १८५७ पासून आजपर्यंत)

अशोक स्तंभ आणि २०१० पासून '₹' हे आधुनिक चिन्ह लाभलेला 'रुपया' हा भारताचे प्रमुख चलन असून सर्व मोठ्या व्यवहारांचा कणा आहे.

History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)

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Sakal

डिजिटल रुपया (वर्ष २०२२ पासून)

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अधिकृत 'e₹' चिन्हासह सुरू केलेला डिजिटल रुपया हा सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार आणि UPI पेमेंटचे नवे भविष्य आहे.

History of Indian Currency from Kaudi to Digital Rupee (5)

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Sakal

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Sakal

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