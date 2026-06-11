चहाचा शोध कुठे लागला अन् त्याचा जन्म कसा झाला?

Aarti Badade

भारतीयांचे चहाप्रेम

चहाला वेळ नसते पण वेळेला चहा हवाच, म्हणूनच भारतात उन्हाळा असो किंवा हिवाळा लोकांना चहा लागतोच.

History of tea

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Sakal

जगात सर्वप्रथम कुठे बनवला?

जगात सर्वात आधी इसवी सन पूर्व २७३७ मध्ये चीनमध्ये चहा बनवला गेला असल्याचे इतिहास सांगतो.

History of tea

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Sakal

चिनी सम्राटाची अनोखी गोष्ट

चहाच्या शोधाचा थेट संबंध चीनचे प्रसिद्ध सम्राट 'शेन नुंग' यांच्या एका रंजक सवयीशी जोडला जातो.

History of tea

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Sakal

गरम पाण्याची सवय

सम्राट शेन नुंग यांना दररोज सकाळी आरोग्यासाठी गरम पाणी पिण्याची एक उत्तम सवय होती.

History of tea

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Sakal

झाडाची पाने पाण्यात पडली

एकदा सम्राट गरम पाणी पित असताना, अचानक वाऱ्यामुळे आजूबाजूच्या झाडांची काही पाने त्या पाण्यात येऊन पडली.

History of tea

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Sakal

चहाच्या चवीची आवड

पानांमुळे बदललेल्या त्या पाण्याची चव सम्राटाने चाखली असता त्यांना ती प्रचंड आवडली आणि तिथूनच चहाची सुरुवात झाली.

History of tea

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Sakal

जागतिक चहा दिवस

चहाचे महत्त्व आणि त्याचा इतिहास जपण्यासाठी दरवर्षी २१ मे रोजी जगभरात 'जागतिक चहा दिवस' साजरा केला जातो.

History of tea

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Sakal

संयुक्त राष्ट्र संघाची मान्यता

संयुक्त राष्ट्र संघाने (UN) २१ मे २०१९ रोजी अधिकृतपणे हा दिवस 'जागतिक चहा दिवस' म्हणून घोषित केला.

History of tea

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Shoulder Injury Symptoms

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