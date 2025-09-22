Navratri 2025: नवदुर्गेच्या प्रत्येक रूपाची अनोखी गाथा जाणून घ्या

सकाळ वृत्तसेवा
नवरात्री हा सण देवी दुर्गेच्या नऊ रूपांची पूजा करण्यासाठी साजरा केला जातो. या नऊ दिवसांमध्ये देवीच्या प्रत्येक रूपाची पूजा केली जाते. या नऊ रुपांची कथा काय आहे जाणून घ्या.
कथा: सती देवीने आपले शरीर यज्ञकुंडात जाळल्यानंतर, तिने हिमालयाच्या राजाच्या घरी 'शैलपुत्री' म्हणून जन्म घेतला. ‘शैल’ म्हणजे पर्वत, म्हणून तिला शैलपुत्री म्हणतात.
महत्त्व: हे देवीचे पहिले रूप असून, शांतता आणि निसर्गाचे प्रतीक मानले जाते.
कथा: पार्वती देवीने भगवान शिवाला पती म्हणून प्राप्त करण्यासाठी कठोर तपश्चर्या केली. तिने हजारो वर्षे केवळ फळे आणि फुले खाऊन तप केले. तिच्या या कठोर तपामुळे तिला ब्रह्मचारिणी हे नाव मिळाले.
महत्त्व: हे रूप त्याग, साधेपणा, संयम आणि कठोरतेचे प्रतीक मानले जाते.
कथा: देवीच्या या रूपाच्या माथ्यावर अर्धचंद्राचा आकार आहे. जेव्हा देवतांना असुर आणि राक्षसांनी त्रास दिला, तेव्हा देवीने हे रूप धारण केले. तिच्या हातातील घंटेच्या आवाजाने असुर घाबरून पळून गेले.
महत्त्व: हे रूप शौर्य, धैर्य आणि पराक्रमाचे प्रतीक म्हणून ओळखले जाते.
कथा: जेव्हा संपूर्ण जग अंधकारात होते, तेव्हा देवीने आपल्या मंद हास्याने या विश्वाची निर्मिती केली. 'कूष्मांडा' म्हणजे 'लहान उबदार ऊर्जा'.
महत्त्व: हे रूप सर्जनशीलता, ऊर्जा आणि विश्वाच्या निर्मितीचे प्रतीक आहे.
कथा: स्कंदमाता हे कार्तिकेय (स्कंद) याची माता आहे. तिने कार्तिकेयला आपल्या मांडीवर घेतले आहे.
महत्त्व: हे रूप मातृत्व, प्रेम आणि वात्सल्याचे प्रतीक म्हणून ओळखले जाते.
कथा: महर्षी कात्यायन यांनी देवीला आपली कन्या म्हणून मिळवण्यासाठी कठोर तप केले. त्यांच्या तपामुळे देवी त्यांच्या घरी कन्या म्हणून जन्माला आली.
महत्त्व: हे रूप धर्म, न्याय आणि वाईट शक्तींचा नाश करण्यासाठी ओळखले जाते.
कथा: हे देवीचे सर्वात भयंकर रूप आहे. तिने रक्तबीज नावाच्या राक्षसाला मारण्यासाठी हे रूप धारण केले.
महत्त्व: हे रूप वाईट विचारांचा आणि नकारात्मकतेचा नाश करते.
कथा: देवीने कठोर तपश्चर्येनंतर तिचा वर्ण काळा झाला होता. नंतर भगवान शिवाने गंगाजल टाकून तिला पुन्हा गोरे बनवले, म्हणून तिला महागौरी म्हणतात.
महत्त्व: हे रूप पावित्र्य, शुद्धता आणि शांतीचे प्रतीक आहे.
कथा: देवीच्या या रूपाने सर्व सिद्धी आणि ज्ञान प्राप्त केले आहे. ती आपल्या भक्तांना सर्व प्रकारच्या सिद्धी आणि मोक्ष प्रदान करते.
महत्त्व: हे रूप ज्ञान, यश आणि आध्यात्मिक उन्नतीचे प्रतीक म्हणून ओळखले जाते.
