पाणीपुरीचा इतिहास महाभारताशी जोडलाय, हा पदार्थ बनवणारी पहिली महिला कोण?

Mansi Khambe
पाणीपुरीचा नुसता उल्लेख केला तरी प्रत्येकाच्या तोंडाला पाणी सुटते. पाणीपुरीचा चाहता नसलेला क्वचितच कोणी असेल. वेगवेगळ्या ठिकाणी याला वेगवेगळ्या नावांनी हाक मारली जाते.
काही जण याला फुलकी म्हणतात, तर काही जण गुपचूप म्हणतात. त्याची चव प्रत्येकाच्या ओठांवर असते. हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय स्ट्रीट फूडपैकी एक आहे.
पण तुम्हाला माहित आहे का की पाणीपुरीचा इतिहास महाभारताशी जोडलेला आहे? काही ग्रंथांमध्ये असे म्हटले आहे की द्रौपदीने गोलगप्पा बनवले होते.
असे म्हटले जाते की, पांडवांशी लग्न केल्यानंतर द्रौपदी जेव्हा तिच्या सासरच्या घरी आली तेव्हा तिने ते बनवले.
पांडवांशी लग्न झाल्यानंतर द्रौपदी तिच्या सासरच्या घरी आली तेव्हा कुंतीला तिची परीक्षा घ्यायची होती. त्या काळात पांडव वनवासात होते. कुंतीला द्रौपदीची घरकाम करण्याची क्षमता तपासायची होती.
म्हणून, तिने द्रौपदीला काही उरलेले बटाटे, मसाले आणि थोडे पीठ दिले आणि उरलेले साहित्य वापरून पांडवांचे पोट भरेल इतके स्वादिष्ट पदार्थ बनवण्यास सांगितले.
त्यानंतर द्रौपदीने पिठापासून पुऱ्या बनवल्या, मसाल्यांनी मसालेदार पाणी बनवले आणि बटाटे पोटासाठी ठेवले. द्रौपदीने पांडवांना पाणीपुरी दिली आणि ती यशस्वी झाली.
पांडवांना पाणीपुरी खूप आवडली आणि ते पोटभर खात होते. कुंतीला खूप आनंद झाला आणि तिथून पाणीपुरी परंपरा सुरू झाली.
काही लोक असाही विश्वास करतात की गोलगप्पांची उत्पत्ती बिहारमधील मगध येथे झाली. पहिली पाणीपुरी मगधमध्ये बनवली गेली. बटाटे आणि मिरच्या हे यामागील कारण असल्याचे मानले जाते.
असे म्हटले जाते की बटाटे आणि मिरच्या ३००-४०० वर्षांपूर्वी भारतात आल्या. पाणीपुरीमध्ये दोन्ही वापरले जातात. म्हणूनच, गोलगप्पांची उत्पत्ती मगधमध्ये झाली असे मानले जाते.
त्याचे तपशील इतिहासाच्या पानांमध्ये हरवले आहेत. भारतात, प्रदेशानुसार ते वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते.
मध्य प्रदेशात याला "फुलकी", उत्तर प्रदेशात "पानी के बताशे" किंवा "पडके" असे म्हणतात. हरियाणामध्ये याला "पानी पताशी" म्हणतात.
आसाममध्ये याला "फुस्का" किंवा "पुस्का" म्हणतात आणि ओडिशाच्या काही भागात याला "गुप चुप" म्हणतात.
