मॅरेथॉन कधी आणि कशी सुरू झाली? जाणून घ्या इतिहास...

Mansi Khambe

मॅरेथॉन

तुम्ही मॅरेथॉन शर्यतीबद्दल ऐकले असेलच. त्यात अनेक सहभागी एकाच वेळी धावतात. शेवटच्या टप्प्यावर पोहोचण्यासाठी लांब अंतर कापतात.

मनोरंजक कहाणी

मात्र या शर्यतीला मॅरेथॉन का म्हणतात याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? त्यामागे एक अतिशय मनोरंजक कहाणी आहे. जी तुम्हाला आश्चर्यचकित करेल.

मॅरेथॉनची सुरुवात

मॅरेथॉन नावामागे एक रंजक कथा आहे. मॅरेथॉनची सुरुवात ४९० पूर्वी झाली. ग्रीसमधील किनारी मैदानी मॅरेथॉन हे ग्रीक आणि पर्शियन सैन्यांमधील युद्धाचे ठिकाण होते.

पर्शियन लोकांना पराभूत

एका लहान ग्रीक सैन्याने पर्शियन लोकांना पराभूत केले. ही आनंदाची बातमी देण्यासाठी, फिडिप्पीड्स नावाच्या एका सैनिकाला ग्रीसला पाठवण्यात आले.

अथेन्स

मॅरेथॉनपासून अथेन्सपर्यंतचे एकूण अंतर ४० किलोमीटर होते, जे फिडिप्पीड्सने धावून पूर्ण केले. या काळात, फिडिप्पीड्सने त्याचे चिलखत आणि कानातलेही काढले.

नैनिकामेन

तो पोहोचेपर्यंत तो अत्यंत थकलेला आणि रक्ताने माखलेला होता. त्याने फक्त एकच शब्द उच्चारला: "नैनिकामेन", ज्याचा ग्रीक भाषेत अर्थ "आम्ही जिंकलो."

फिडिप्पीड्स

या विजयाची घोषणा केल्यानंतर लगेचच फिडिप्पीड्सचा मृत्यू झाला. ही कहाणी नंतर आधुनिक मॅरेथॉनसाठी प्रेरणा बनली.

ऑलिंपिक

या कथेला कोणताही ठोस पुरावा नसला तरी, १८९६ मध्ये जेव्हा आधुनिक ऑलिंपिक सुरू झाले तेव्हा फ्रेंच विद्वान मिशेल ब्रेल यांनी या कथेला आदरांजली वाहणारी एक शर्यत प्रस्तावित केली.

पियरे डी कुबर्टिन

ऑलिंपिकचे संस्थापक पियरे डी कुबर्टिन या कल्पनेने प्रभावित झाले. त्यांनी ती स्वीकारली, ज्यामुळे अथेन्समध्ये पहिले ऑलिंपिक मॅरेथॉन झाले.

अंतर ४० किमी

मॅरेथॉनच्या कथेने प्रेरित होऊन, या स्पर्धेचे एकूण अंतर ४० किमी निश्चित करण्यात आले. तरीही, अंतर निश्चित केले गेले नाही.

भूप्रदेश

वेगवेगळ्या ठिकाणच्या रस्त्यांच्या आणि भूप्रदेशाच्या परिस्थितीनुसार ते कधीकधी ३८ किमी, तर कधीकधी दुसरे काहीतरी बदलले जात असे.

अंतिम रेषा

त्यानंतर १९०८ मध्ये लंडन ऑलिंपिक आले. आयोजकांना ही शर्यत राजघराण्यासाठी खास बनवायची होती. या शर्यतीची अंतिम रेषा राजघराण्यासमोरच संपवायची होती.

व्हाईट सिटी स्टेडियम

म्हणूनच, ही शर्यत विंडसर कॅसलपासून सुरू होऊन व्हाईट सिटी स्टेडियमवर संपेल असा निर्णय घेण्यात आला. म्हणून, हे अंतर ४० वरून ४२.१९५ किमी पर्यंत वाढवण्यात आले.

