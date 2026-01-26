कोल्हापुरातील १८०० वर्ष जुनं रहस्यमयी मंदिर; खांबांबाबत आजही गूढ कायम

१८०० वर्षांचा इतिहास

कोल्हापूरचं श्री अंबाबाई मंदिर सुमारे १८०० वर्षं जुने असल्याचं शिलालेखांवरून स्पष्ट होतं.

वास्तूशास्त्र

मंदिराच्या चारही दिशांना स्वतंत्र प्रवेशद्वार असून ही रचना आजही वास्तुविशारदांना अचंबित करते.

मंदिरातील खांब

या मंदिरात नेमके किती खांब आहेत, हे आजपर्यंत कोणीही मोजू शकलेलं नाही, असा मंदिर प्रशासनाचा दावा आहे.

खजिन्याची किंमत

काही वर्षांपूर्वी मंदिराच्या खजिन्यात सोनं, चांदी आणि हिऱ्यांचे प्राचीन दागिने सापडले, ज्याची किंमत अब्जोंमध्ये आहे.

शिवरायांनी दिलेलं दान

कोंकणचे राजे, चालुक्य, आदिलशाह, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि जिजाऊ मातोश्री यांनीही या मंदिरात दान दिल्याची नोंद आहे.

शक्तीपिठांपैकी एक

२५ हजार चौ.फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळात पसरलेलं हे मंदिर ५१ शक्तिपीठांपैकी एक मानलं जातं.

किरणोत्सव

वर्षातील एका विशिष्ट दिवशी सूर्यकिरण थेट देवी महालक्ष्मीच्या मूर्तीवर पडतात, ही रचना आजही विज्ञानासाठी आव्हान आहे.

आख्यायिका

मान्यतेनुसार भगवान विष्णूंवर रुसून देवी महालक्ष्मी कोल्हापुरात वास्तव्यास आल्या आणि येथेच त्यांचं निवासस्थान निर्माण झालं.

