इतिहासातील लोक टूथपेस्टऐवजी काय वापरत होते?

Sandip Kapde
आज टूथपेस्ट सहज उपलब्ध असली तरी हजारो वर्षांपूर्वी लोक दात स्वच्छ करण्यासाठी नैसर्गिक पदार्थांचा वापर करत असत.
Before Toothpaste: How People Cleaned Their Teeth
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प्राचीन भारत आणि इतर अनेक संस्कृतींमध्ये लाकडाची राख दात घासण्यासाठी वापरली जात होती.
Before Toothpaste: How People Cleaned Their Teeth
esakal
कडुनिंबाच्या काड्या चावून दात स्वच्छ करण्याची पद्धत शतकानुशतके भारतात लोकप्रिय होती.
Before Toothpaste: How People Cleaned Their Teeth
esakal
समुद्री मीठ किंवा खडेमीठ दातांवरील घाण काढण्यासाठी नैसर्गिक क्लिनर म्हणून वापरले जात असे.
Before Toothpaste: How People Cleaned Their Teeth
esakal
बारीक केलेला लाकडी कोळसा दात पांढरे करण्यासाठी अनेक प्राचीन संस्कृतींमध्ये वापरला जात होता.
Before Toothpaste: How People Cleaned Their Teeth
esakal
काही युरोपीय भागांत बारीक केलेला खडू दात स्वच्छ करण्यासाठी वापरल्याची नोंद इतिहासात आढळते.
Before Toothpaste: How People Cleaned Their Teeth
esakal
पुदिना, लवंग आणि इतर सुगंधी वनस्पतींची पूड तोंडाचा दुर्गंध कमी करण्यासाठी वापरली जात असे.
Before Toothpaste: How People Cleaned Their Teeth
esakal
प्राचीन इजिप्तमध्ये अंड्याच्या टरफलाची पूड, राख आणि औषधी वनस्पती एकत्र करून दंतचूर्ण तयार केले जात असे.
Before Toothpaste: How People Cleaned Their Teeth
esakal
मध्यपूर्व आणि आफ्रिकेत 'मिस्वाक' नावाच्या झाडाची काडी आजही नैसर्गिक टूथब्रश म्हणून वापरली जाते.
Before Toothpaste: How People Cleaned Their Teeth
esakal
आधुनिक टूथपेस्ट येण्यापूर्वी लोक स्थानिक आणि नैसर्गिक साधनांवर अवलंबून होते, ज्यांपैकी अनेक पद्धती आजही काही भागांत प्रचलित आहेत.
Before Toothpaste: How People Cleaned Their Teeth
esakal
Hidden Underwater Cities: 8 Ancient Civilizations Lost Beneath the Sea
esakal