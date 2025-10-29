कार्तिक एकादशीलाच का होतो तुळशीचा विवाह?

सकाळ डिजिटल टीम

तुळशी विवाह

काय आहे तुळशी विवाहाचा इतिहास? हा विवाह कार्तिक एकादशीलाच का होतो काय आहे या मागचे कारणं जाणून घ्या.

Tulsi Vivah

|

sakal 

चातुर्मास समाप्ती

आषाढ शुद्ध एकादशीपासून (देवशयनी एकादशी) कार्तिक शुद्ध एकादशीपर्यंत (देवउठनी एकादशी/प्रबोधिनी एकादशी) भगवान विष्णू चार महिने योगनिद्रेत असतात, ज्याला चातुर्मास म्हणतात.

Tulsi Vivah

|

sakal 

विष्णूंची जागृती

कार्तिक शुद्ध एकादशीला भगवान विष्णू निद्रेतून जागे होतात. म्हणून या एकादशीला देवउठनी एकादशी म्हणतात.

Tulsi Vivah

|

sakal 

शुभ कार्यांची सुरुवात

भगवान विष्णूंच्या जागृतीनंतरच सर्व प्रकारचे शुभ आणि मांगलिक कार्ये (उदा. विवाह, मुंज) पुन्हा सुरू होतात. चातुर्मासात ही कामे वर्ज्य मानली जातात.

Tulsi Vivah

|

sakal 

पहिला विवाह

चातुर्मास संपल्यानंतर तुळशीचा विवाह (तुळस आणि शालिग्राम/विष्णू) हा पहिला प्रतीकात्मक विवाह मानला जातो, ज्यामुळे पुढील मानवी विवाहांचा मार्ग मोकळा होतो.

Tulsi Vivah

|

sakal 

पौराणिक कथा

एका कथेनुसार, जालंधर राक्षसाची पत्नी वृंदा (जिचे रूपांतर तुळशीत झाले) हिच्या पतिव्रता धर्मामुळे जालंधरला हरवणे शक्य नव्हते. भगवान विष्णूंनी छल करून तिचे पातिव्रत्य भंग केले, ज्यामुळे जालंधरचा वध झाला.

Tulsi Vivah

|

sakal 

वृंदेचा शाप

दुःखी झालेल्या वृंदेने भगवान विष्णूंना पाषाण (दगड) होण्याचा शाप दिला. विष्णूंनी शाप स्वीकारला आणि ते शालिग्राम रूपात पाषाण बनले. वृंदेच्या आत्मदहानंतर तिच्या राखेतून तुळशीचे रोप उगवले. असे मानले जाते.

Tulsi Vivah

|

sakal 

कन्यादानाचे पुण्य

धार्मिक मान्यतेनुसार, तुळशी विवाह करणाऱ्या भक्ताला कन्यादान केल्याचे पुण्य मिळते. ज्यांना कन्या नाही, ते खास करून हा विवाह लावतात.

Tulsi Vivah

|

sakal 

तिथीचे महत्त्व

तुळशी विवाह मुख्यतः कार्तिक शुक्ल पक्षाच्या द्वादशी तिथीला केला जातो (देवउठनी एकादशीनंतरचा दिवस). काही ठिकाणी एकादशीला किंवा कार्तिक पौर्णिमेपर्यंतही विवाह करतात, कारण हा संपूर्ण काळ अत्यंत शुभ मानला जातो.

Tulsi Vivah

|

sakal 

Shukra Gochar 2025: तुळशीच्या लग्नाला शुक्र करणार भ्रमण, 'या' राशींना माता लक्ष्मीचा मिळेल आशीर्वाद

Shukra Gochar 2025:

|

Sakal

येथे क्लिक करा