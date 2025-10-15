अहो आर्श्चयम! 'हा' साबण चक्क सोने आणि हिऱ्यांनी तयार केला जातो, पण कुणासाठी?

Mansi Khambe

साबण

साबण ही दैनंदिन गरज आहे. हात आणि शरीर स्वच्छ करण्यासाठी आणि स्वच्छता राखण्यासाठी याचा वापर केला जातो.

सामान्य बार

भारतात आणि जगभरात साबणाचा एक सामान्य बार १० ते २० रुपयांच्या दरम्यान मिळतो. पण आज आम्ही तुम्हाला लाखो रुपयांच्या एका साबणाबद्दल सांगणार आहोत.

लेबनॉन

जगातील सर्वात महागडा साबण लेबनॉनमधील त्रिपोली येथील प्रसिद्ध कंपनी बदर हसन अँड सन्सने तयार केला आहे. हा सामान्य साबण नाही आहे.

तेले आणि नैसर्गिक सुगंध

शतकानुशतके जुनी परंपरा आणि अद्वितीय फायदेशीर तेले आणि नैसर्गिक सुगंध वापरून तो हस्तनिर्मित आहे. ही कंपनी १५ व्या शतकापासून हे लक्झरी साबण तयार करत आहे.

मौल्यवान घटक

ते प्राचीन पद्धतींना आधुनिक लक्झरीशी जोडतात. या साबणाला इतर साबणांपेक्षा वेगळे करणारी गोष्ट म्हणजे त्यात वापरलेले मौल्यवान घटक.

हिऱ्यांनी मढवलेला

सर्वात महागडा साबण सोन्याच्या पावडर आणि हिऱ्यांनी मढवलेला आहे. हे एक स्वच्छता उत्पादन आणि कलाकृती दोन्ही आहे.

फायदेशीर गुणधर्म

या सौंदर्य साबणातील काळजीपूर्वक निवडलेले नैसर्गिक तेले आणि सुगंध त्वचेसाठी फायदेशीर गुणधर्मांचा खजिना प्रदान करतात. हे साबण जनरल स्टोअर्समध्ये विकले जात नाहीत.

विशेष स्टोअर्स

ते फक्त संयुक्त अरब अमिरातीमधील विशेष स्टोअर्समध्ये उपलब्ध आहेत. शिवाय, हे खास आणि सर्वात महागडे साबण फक्त निवडक पाहुण्यांसाठी बनवले जाते.

२४ कॅरेट सोने

मूळतः चीजच्या तुकड्यासारखा आकार असलेला, त्यात लक्षणीय बदल करण्यात आले होते. आता, ते २४ कॅरेट सोन्याने लेपित केले आहे. ज्यामुळे ते आणखी सुंदर बनते.

किंमत

त्याची किंमत प्रति बार अंदाजे $२,८०० आहे. केवळ स्वच्छतेसाठीच नाही तर ते एक स्टेटस सिम्बॉल देखील आहे. लेबनॉनमध्ये या साबणांचे उत्पादन देशाच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे प्रतिबिंब देखील दर्शवते.

