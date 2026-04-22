अफझल खानाला मारलं त्यावेळी छ. शिवाजी महाराजांचं वय किती होतं?

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी वाघ नघाच्या साहाय्याने अफझल खानाचा कोथळा बाहेर काढला. परंतु तुम्हाला हे माहिती आहे का? त्यावेळी महाराजांचं वय किती होतं.

अफझल खान वार

छ. शिवाजी महाराजांना अफझल खानानं थेट आव्हान दिलं होतं. त्यावेळी महाराजांनी मूळभर मावळ्यांच्या मदतीनं हजारो सैन्यासह अफझल खानवर वाघ नघाच्या साहाय्यानं वार केले.

अफझल खान

प्रतागडाच्या पायथ्याशी अफझल खान शामियाना उभारुन हजारो सैन्यासह स्वराज्य मिळवण्याचा स्वप्न पाहत होता.

अफझल खान सैन्य

खानाजवळ 12,000 अश्वदळ होते, 10,000 पायदळ होते. 75 मोठ्या तोफा आणि 450 पहाडी तोफा होत्या.

महाराजांची रणनीती

परंतु त्याला महाराजांच्या विचाराची जाण नव्हती. दोन सेवक आणि काही अंतरावर १० अंगरक्षक राहतील असं ठरवून भेट घेण्याचं ठरलं.

संरक्षणासाठी चिलखत, शिरस्त्राण

छ. शिवाजी महाराजांनी आपल्या संरक्षणासाठी चिलखत, शिरस्त्राण घातलं होतं. त्यांच्यासोबत जीवा महाला आणि संभाजी कावजी हे दोन अंगरक्षक होते.

अफजल खानचा कोथळा बाहेर काढला

भेटीदरम्यान ज्यावेळी अफजल खानने महाराजांवर वार केला, त्यावेळी त्यांनी चपळाईनं सर्व अंदाज घेत वाघ नघाने अफजल खानचा कोथळा बाहेर काढला.

वय - २९ वर्ष

ज्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अफझल खानाचा वध केला त्यावेळी महाराजांचं वय २९ वर्ष होतं.

