शिवरायांचे भाऊ संभाजी राजे, कसा झाला होता मृत्यू? ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटात अभिषेक बच्चन साकारतोय भूमिका

स्वराज्याचे विसरले गेलेले नायक

संभाजीराजे भोसले हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थोरले बंधू आणि शहाजीराजांचे अत्यंत लाडके पुत्र होते.

शहाजीराजे आणि जिजाऊंचे तिसरे अपत्य

संभाजीराजांचा जन्म १६२३ मध्ये झाला असून ते जिजाऊ साहेबांच्या सहा पुत्रांपैकी तिसरे पुत्र होते.

बंगळूरच्या दरबारात बालपण आणि शिक्षण

संभाजीराजांचे बालपण बंगळूर येथे गेले आणि त्यांना वडिलांकडून युद्धनीती व मुत्सद्देगिरीचे बाळकडू मिळाले.

संस्कृत आणि गनिमी काव्याचे उत्तम ज्ञान

ते लहानपणापासूनच अत्यंत धाडसी होते आणि त्यांना संस्कृत भाषेसह युद्धकलेचे सखोल ज्ञान होते.

कनकगिरीच्या लढाईत झालेला दगाफटका

१६५५ मध्ये कर्नाटकातील कनकगिरीच्या वेढ्यात अफजल खानाने कपटाने संभाजीराजांच्या हत्येचा कट रचला.

१६५५ मध्ये रणांगणावर आलेले वीरमरण

कनकगिरीच्या लढाईत शत्रूशी निकराचा लढा देताना संभाजीराजांना ऐन तारुण्यात वीरमरण प्राप्त झाले.

महाराजांनी घेतला थोरल्या बंधूंच्या हत्येचा बदला

शिवाजी महाराजांनी आपल्या थोरल्या भावाच्या हत्येचा सूड घेण्यासाठीच पुढे अफजल खानाचा वध केला, असे मानले जाते.

आजही प्रेरणा देणारा पराक्रमी वारसा

संभाजीराजांची समाधी कर्नाटकातील कनकगिरी येथे असून त्यांचा पराक्रम आजही इतिहासात अजरामर आहे.

