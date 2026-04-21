शिवरायांचे भाऊ संभाजी राजे, कसा झाला होता मृत्यू? ‘राजा शिवाजी’ चित्रपटात अभिषेक बच्चन साकारतोय भूमिका

Aarti Badade
संभाजीराजे भोसले हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थोरले बंधू आणि शहाजीराजांचे अत्यंत लाडके पुत्र होते.
chhatrapati shivaji maharaj Brother Sambhaji Raje Bhosale death Mystery
Sakal
संभाजीराजांचा जन्म १६२३ मध्ये झाला असून ते जिजाऊ साहेबांच्या सहा पुत्रांपैकी तिसरे पुत्र होते.
संभाजीराजांचे बालपण बंगळूर येथे गेले आणि त्यांना वडिलांकडून युद्धनीती व मुत्सद्देगिरीचे बाळकडू मिळाले.
ते लहानपणापासूनच अत्यंत धाडसी होते आणि त्यांना संस्कृत भाषेसह युद्धकलेचे सखोल ज्ञान होते.
१६५५ मध्ये कर्नाटकातील कनकगिरीच्या वेढ्यात अफजल खानाने कपटाने संभाजीराजांच्या हत्येचा कट रचला.
कनकगिरीच्या लढाईत शत्रूशी निकराचा लढा देताना संभाजीराजांना ऐन तारुण्यात वीरमरण प्राप्त झाले.
शिवाजी महाराजांनी आपल्या थोरल्या भावाच्या हत्येचा सूड घेण्यासाठीच पुढे अफजल खानाचा वध केला, असे मानले जाते.
संभाजीराजांची समाधी कर्नाटकातील कनकगिरी येथे असून त्यांचा पराक्रम आजही इतिहासात अजरामर आहे.
