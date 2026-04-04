इराणच्या इमामचा राजवाडा पुण्यात कसा ? थोर व्यक्तीच्या पत्नीचे आहे स्मारक

Pranali Kodre
पुण्यातील आगाखान पॅलेस हा फेमस राजवाडा आहे.
Aga Khan Palace History
Sakal
आगाखान ही पर्शियाच्या सुलतानाने दिलेली पदवी असून ते इराणच्या निझारी इस्माइली पंथाचे प्रमुख होते.
तिसऱ्या आगाखानचा जन्म 1877 मध्ये कराची येथे झाला आणि ते लहान वयातच आगाखान झाले.
1890 च्या दुष्काळात पुण्यातील लोकांना रोजगार मिळावा म्हणून पॅलेस बांधण्याचा निर्णय घेतला.
1892 ते 1897 दरम्यान आगाखान पॅलेसचे बांधकाम पूर्ण झाले.
या पॅलेसमध्ये ब्रिटिश, इटालियन, पर्शियन आणि रोमन शैलींचा संगम दिसतो.
मोठे दिवाणखाने, हमामखाने, सभागृह आणि सुंदर नक्षीकाम यामुळे पॅलेस आकर्षक आहे.
1942 मध्ये महात्मा गांधी आणि इतर नेत्यांना येथे नजरकैदेत ठेवले गेले.
याच ठिकाणी महादेवभाई देसाई आणि कस्तुरबा गांधी यांचे निधन झाले.
आज आगाखान पॅलेस हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्मारक म्हणून ओळखले जाते.
Holkar Cricket Team
Sakal