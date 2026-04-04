इराणच्या इमामचा राजवाडा पुण्यात कसा ? थोर व्यक्तीच्या पत्नीचे आहे स्मारक

Pranali Kodre

आगाखान पॅलेस

पुण्यातील आगाखान पॅलेस हा फेमस राजवाडा आहे.

Aga Khan Palace History

|

Sakal

आगाखान कोण होते?

आगाखान ही पर्शियाच्या सुलतानाने दिलेली पदवी असून ते इराणच्या निझारी इस्माइली पंथाचे प्रमुख होते.

Aga Khan Palace History

|

Sakal

भारताशी नातं

तिसऱ्या आगाखानचा जन्म 1877 मध्ये कराची येथे झाला आणि ते लहान वयातच आगाखान झाले.

Aga Khan Palace History

|

Sakal

दुष्काळात मदतीचा हात

1890 च्या दुष्काळात पुण्यातील लोकांना रोजगार मिळावा म्हणून पॅलेस बांधण्याचा निर्णय घेतला.

Aga Khan Palace History

|

Sakal

भव्य बांधकाम

1892 ते 1897 दरम्यान आगाखान पॅलेसचे बांधकाम पूर्ण झाले.

Aga Khan Palace History

|

Sakal

वास्तूची वैशिष्ट्ये

या पॅलेसमध्ये ब्रिटिश, इटालियन, पर्शियन आणि रोमन शैलींचा संगम दिसतो.

Aga Khan Palace History

|

Sakal

भव्य रचना

मोठे दिवाणखाने, हमामखाने, सभागृह आणि सुंदर नक्षीकाम यामुळे पॅलेस आकर्षक आहे.

Aga Khan Palace History

|

Sakal

स्वातंत्र्यलढ्याचा साक्षीदार

1942 मध्ये महात्मा गांधी आणि इतर नेत्यांना येथे नजरकैदेत ठेवले गेले.

Aga Khan Palace History

|

Sakal

दुःखद घटना

याच ठिकाणी महादेवभाई देसाई आणि कस्तुरबा गांधी यांचे निधन झाले.

Aga Khan Palace History

|

Sakal

आजचे महत्त्व

आज आगाखान पॅलेस हे महात्मा गांधी राष्ट्रीय स्मारक म्हणून ओळखले जाते.

Aga Khan Palace History

|

Sakal

IPL आधी या मराठी राजाने बनवली होती देशातली सर्वात Successful क्रिकेट टीम !

Holkar Cricket Team

|

Sakal

येथे क्लिक करा