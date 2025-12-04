कसा झाला दत्तांचा जन्म?

सकाळ डिजिटल टीम
दत्तांचा जन्म कसा झाला या मागची कथा काय आहे जाणून घ्या.
भगवान दत्तात्रेय यांच्या जन्मामागे महर्षी अत्री आणि त्यांची धर्मपरायण पत्नी माता अनसूया यांच्या तपश्चर्येचे सामर्थ्य आहे. अनसूया तिच्या अतुलनीय पातिव्रत्यासाठी (निष्ठेसाठी) ओळखली जात होती.
माता अनसूयेच्या या महानतेमुळे त्रिदेव्यांमध्ये (सरस्वती, लक्ष्मी आणि पार्वती) थोडासा हेवा निर्माण झाला. त्यांनी आपल्या पतींना (ब्रह्मा, विष्णू, महेश) अनसूयेच्या पातिव्रत्याची परीक्षा घेण्यास सांगितले.
त्रिदेव साधारण साधू किंवा भिक्षूंच्या वेशात अत्री ऋषींच्या आश्रमात आले. त्यावेळी महर्षी अत्री आश्रमात उपस्थित नव्हते.
साधूंनी अनसूयेकडे भिक्षा मागितली, पण अट अशी घातली की, तिने त्यांना वस्त्ररहित होऊन (दिगंबर रूपात) भिक्षा द्यावी. यामुळे माता अनसूया धर्मसंकटात पडल्या.
अनसूयेने आपल्या पतीचे (अत्री) स्मरण केले आणि आपल्या पातिव्रत्याच्या सामर्थ्याने साधूंवर पतीचे चरणतीर्थ (पाणी) शिंपडले.
चरणतीर्थ शिंपडताच पातिव्रत्याच्या प्रभावामुळे तिन्ही साधू सहा महिन्यांच्या लहान बालकांत रूपांतरित झाले. वस्त्ररहित होऊन भिक्षा देण्याची अट अशा प्रकारे पूर्ण झाली.
अनसूयेने बालकांवर पुन्हा चरणतीर्थ शिंपडून त्यांना मूळ रूपात आणले. त्रिदेवांनी अनसूयेला तिची निष्ठा पाहून वरदान दिले आणि ते तिघे एकाच रूपात (तीन मुखांमध्ये) विलीन होऊन अनसूयेचे पुत्र म्हणून प्रकट झाले. याच पुत्राला दत्तात्रेय (दत्त + अत्रीचा पुत्र) असे म्हणतात.
दत्तात्रेय हे त्रिदेवांचे एकत्रित स्वरूप असून ते योगगुरू आणि गुरूंचे गुरू मानले जातात. त्यांना तीन शिरे, सहा हात आणि त्यांच्यासोबत चार श्वान व एक गाय अशी प्रतीके दर्शविली जातात.
