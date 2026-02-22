होलाष्टकात काय करू नये? ‘ही’ कामे टाळाच, अन्यथा वाढतील अडथळे

Aarti Badade

होलाष्टक म्हणजे काय?

होळीच्या आधीच्या आठ दिवसांच्या काळाला 'होलाष्टक' म्हणतात, जो हिंदू धर्मात शुभ कार्यांसाठी अशुभ मानला जातो.

मधील होलाष्टकाचा काळ

यावर्षी होलाष्टक बुधवार, २५ फेब्रुवारी रोजी सुरू होईल आणि मंगळवार, ३ मार्च रोजी धुलिवंदनाच्या दिवशी संपेल.

पौराणिक कथेचा संदर्भ

भक्त प्रल्हादाला या आठ दिवसांत हिरण्यकशिपूने प्रचंड त्रास दिला होता, म्हणून हा काळ दुःख आणि वेदनांचा मानला जातो.

ग्रहांची उग्र स्थिती

ज्योतिषशास्त्रानुसार या काळात सूर्य, चंद्र आणि मंगळासह सर्व प्रमुख ग्रह अत्यंत उग्र आणि अस्थिर स्थितीत असतात.

'या' शुभ कार्यांवर असेल बंदी

या आठ दिवसांत विवाह, मुंडन, साखरपुडा, गृहप्रवेश किंवा नवीन व्यवसायाचे उद्घाटन करणे टाळावे.

गुंतवणुकीबाबत राहा सावध

होलाष्टकात नवीन घर खरेदी करणे, मोठी आर्थिक गुंतवणूक करणे किंवा नवीन वाहन घेणे अशुभ मानले जाते.

भक्ती आणि साधनेसाठी उत्तम काळ

शुभ कार्ये वर्ज्य असली तरी हा काळ मंत्रपठण, ध्यान आणि ईश्वराच्या भक्तीसाठी अत्यंत लाभदायक मानला जातो.

दान-धर्माचे महत्त्व

होलाष्टकात गरजूंना धान्य आणि कपडे दान केल्याने घरातील नकारात्मकता दूर होऊन मानसिक शांती मिळते.

