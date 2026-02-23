फक्त भारतातच नाही! ‘या’ देशांमध्येही रंगपंचमीचा होतो जल्लोष

Puja Bonkile

होळी

होळीनंतर रंगपंचमी साजरी केली जाते.

इतर देश

हा सण केवळ भारतातच नाही तर इतर अनेक देशांमध्ये साजरा केला जातो. हे देश कोणते आहेत हे जाणून घेऊया.

नेपाळ

नेपाळमध्ये फागू पौर्णिमेच्या रुपात हा सण साजरा केला जातो. हा सण दोन दिवस सुरु असतो.

बांग्लादेश

या देशीत रंगपंचमी डोल पूर्णिमा वा बसंत उत्सव म्हणून साजरा केला जातो.

मॉरीश

मॉरीशमध्ये भारतीय लोकांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे होळीला सार्वजनिक सुट्टी दिली जाते. संपूर्ण बेटावर पारंपारिक फाल्गुण मासाची गाणी म्हटली जातात.

गिआना

गिआना, सुरीनाम आणि त्रिनिदाद आणि टोबॅगोतही होळी साजरी केली जाते.

अमेरिका

संयुक्त राज्य अमेरिकेतही भारतीय लोक होळी साजरी करतात.

लंडन

युनायटेड किंग्डममध्ये लंडन, लिसेसेटर सारख्या शहरांमध्ये भारतीय संगीत आणि डान्स रंगाचा हा सण साजरा केला जातो.

ऑस्ट्रेलिया

या देशात सिडनी, मेलबर्न आणि साउथ आफ्रिकेत डरबन आणि जोहान्सबर्ग सारख्या शहरात भारतीय सण साजरा करतात.

