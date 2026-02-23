पित्त वाढण्यामागचं खरं कारण जाणून घ्या

Puja Bonkile

तिखट, मसालेदार,तळलेले पदार्थ

मिरची, गरम मसाले, चटपटीत आणि जास्त तेलकट पदार्थ खाल्यास पित्त वाढवतात.

वेळेवर जेवण न करणे

जर भूक लागली तरी उपाशी राहात असाल तर पित्त वाढू शकते.

अतिउष्ण पदार्थ

मोहरी, तीळ, खुप गरम पदार्थ खाल्याने पित्त वाढू शकते.

आंबट पदार्थ

लिंबू, आंबट फळे, दही, ताक यासारखे पदार्थ खाल्यास पित्त वाढते.

उन्हात राहणे

कडक उन्हात सतत फिरत राहिल्याने शरीरातील उष्णता वाढत. यामुळे पित्त देखील वाढते.

मानसिक ताण व राग

सतत तणाव, चिडचिड, राग, भिती यामुळे पित्त वाढू शकते.

अपुरी झोप

जर तुम्ही पुरेशी झोप घेत नसाल तर पित्त वाढू शकते.

