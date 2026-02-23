पित्त वाढण्यामागचं खरं कारण जाणून घ्या

Puja Bonkile
मिरची, गरम मसाले, चटपटीत आणि जास्त तेलकट पदार्थ खाल्यास पित्त वाढवतात.
जर भूक लागली तरी उपाशी राहात असाल तर पित्त वाढू शकते.
मोहरी, तीळ, खुप गरम पदार्थ खाल्याने पित्त वाढू शकते.
लिंबू, आंबट फळे, दही, ताक यासारखे पदार्थ खाल्यास पित्त वाढते.
कडक उन्हात सतत फिरत राहिल्याने शरीरातील उष्णता वाढत. यामुळे पित्त देखील वाढते.
सतत तणाव, चिडचिड, राग, भिती यामुळे पित्त वाढू शकते.
जर तुम्ही पुरेशी झोप घेत नसाल तर पित्त वाढू शकते.
