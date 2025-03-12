मुघल दरबारात रंगपंचमीला नेमकं काय व्हायचं? औरंगजेबाच्या पूर्वजांचा होळी कशी होती?

Sandip Kapde

मुघल

मुघल सम्राटांना होळी खेळण्याची विशेष आवड होती.

बाबर

बाबरला भारतात पहिल्यांदा रंगपंचमी पाहून धक्का बसला.

होळी

बाबरने होळीच्या हौदात दारू भरून सण साजरा केला.

विशेष रंग

अकबर होळीसाठी विशेष रंग आणि अशा गोष्टी गोळा करत असे जे रंग दूरवर टाकू शकतील

जहांगीर

जहांगीरच्या काळात होळीच्या निमित्ताने संगीत मेळावे आयोजित केले जात.

शाही उत्सव

शाहजहानने होळीचा सण शाही उत्सवात बदलला.

ईद-ए-गुलाबी

मुघल दरबारात होळीला ईद-ए-गुलाबी आणि आब-ए-पशी म्हणत.

महत्त्व

अबुल फजलने ऐन-ए-अकबरीत होळीचे महत्त्व नोंदवले आहे.

पसंत

जहांगीरला सामान्य लोकांसोबत होळी खेळणे पसंत नव्हते.

शाहजहान

शाहजहानच्या काळात होळी मोठ्या प्रमाणावर साजरी होत असे.

बहादुरशाह

बहादुरशाह जफरने होळीवर खास गीत लिहिले होते.

मुघल सम्राट

मुघल सम्राट आपल्या कुटुंबासोबत रंगांच्या उत्सवात सहभागी होत.

उल्लेख

19व्या शतकातील इतिहासकारांनी मुघल दरबारातील होळीचे उल्लेख केले आहेत.

सम्राट

मुघलांचा शेवटचा सम्राट बहादुरशाह जफर होळीचा आनंद घेत असे.

नैसर्गिक रंग

तेसूच्या फुलांपासून मुघल दरबारात नैसर्गिक रंग तयार केले जात.

