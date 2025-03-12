मुघल दरबारात रंगपंचमीला नेमकं काय व्हायचं? औरंगजेबाच्या पूर्वजांचा होळी कशी होती?

Sandip Kapde
मुघल सम्राटांना होळी खेळण्याची विशेष आवड होती.
बाबरला भारतात पहिल्यांदा रंगपंचमी पाहून धक्का बसला.
बाबरने होळीच्या हौदात दारू भरून सण साजरा केला.
अकबर होळीसाठी विशेष रंग आणि अशा गोष्टी गोळा करत असे जे रंग दूरवर टाकू शकतील
जहांगीरच्या काळात होळीच्या निमित्ताने संगीत मेळावे आयोजित केले जात.
शाहजहानने होळीचा सण शाही उत्सवात बदलला.
मुघल दरबारात होळीला ईद-ए-गुलाबी आणि आब-ए-पशी म्हणत.
अबुल फजलने ऐन-ए-अकबरीत होळीचे महत्त्व नोंदवले आहे.
जहांगीरला सामान्य लोकांसोबत होळी खेळणे पसंत नव्हते.
शाहजहानच्या काळात होळी मोठ्या प्रमाणावर साजरी होत असे.
बहादुरशाह जफरने होळीवर खास गीत लिहिले होते.
मुघल सम्राट आपल्या कुटुंबासोबत रंगांच्या उत्सवात सहभागी होत.
19व्या शतकातील इतिहासकारांनी मुघल दरबारातील होळीचे उल्लेख केले आहेत.
मुघलांचा शेवटचा सम्राट बहादुरशाह जफर होळीचा आनंद घेत असे.
तेसूच्या फुलांपासून मुघल दरबारात नैसर्गिक रंग तयार केले जात.