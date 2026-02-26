'ही' आहेत भारतातील सर्वात श्रीमंत ८ राजघराणी, आजही जगतात राजेशाही जीवन

Yashwant Kshirsagar

राजेशाही जीवनशैली

भारतात राजे आणि सम्राटांचा काळ संपला असेल, परंतु आजही अनेक राजघराणे त्यांच्या राजेशाही जीवनशैलीसाठी ओळखले जातात.

जोधपूर राजघराणे

जोधपूरच्या राजघराण्याकडे ₹२२,००० कोटींची संपत्ती असल्याचे म्हटले जाते.

जयपूर राजघराणे

जयपूरच्या राजघराण्याकडे ₹२२,००० कोटींची संपत्ती असल्याचे म्हटले जाते.

राजकोट राजघराणे

राजकोटच्या राजघराण्याकडे ₹२०,००० कोटींची संपत्ती असल्याचे म्हटले जाते.

बडोदा राजघराणे

या यादीत बडोदा घराण्याचे गायकवाड कुटुंब देखील समाविष्ट आहे, ज्यांची अंदाजे संपत्ती २०,००० कोटी आहे.

मेवाड राजघराणे

मेवाड राजघराणे राजघराण्याकडे १०,००० कोटींची संपत्ती असल्याचे म्हटले जाते.

वाडियार राजघराणे

वाडियार राजघराणे हे म्हैसूरचे एक ऐतिहासिक हिंदू राजघराणे आहे. वाडियार राजघराण्याकडे ₹१०,००० कोटींची संपत्ती आहे.

त्रावणकोर राजघराणे

त्रावणकोरच्या राजघराण्याकडेही ₹१०,००० कोटींची संपत्ती असल्याचा अंदाज आहे.

अलसीसर राजघराणे

अलसीसर राजघराण्याकडे ₹३,००० कोटींची संपत्ती असल्याचे वृत्त आहे. ही माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध माहितीवर आधारित आहे.

