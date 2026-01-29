Sunflower Plant Care: घरच्या गॅलरीत सूर्यफूल लावायचंय? हे सोपे टिप्स आधी वाचा!

Monika Shinde
गॅलरीत थोडी हिरवळ हवी असेल, तर सूर्यफूल हा उत्तम पर्याय आहे. योग्य काळजी घेतली तर हे फूल कुंडीतही छान फुलते.
सूर्यफूल लावण्यासाठी फार मोठी जागा लागत नाही. खोल कुंडी आणि थेट सूर्यप्रकाश मिळणारी गॅलरी असेल, तर रोप सहज वाढते.
बी पेरण्यासाठी फेब्रुवारी ते मे हा काळ योग्य मानला जातो. या काळात हवामान मध्यम असल्याने अंकुरण वेगाने होते.
सूर्यफूल कुंडी किमान १२–१५ इंच खोल असावी. खाली पाणी निथळण्यासाठी छिद्र करा, तर मुळे निरोगी राहतात आणि झाड मजबूत वाढते.
दररोज किमान ६ तास ऊन मिळणे सूर्यफुलासाठी आवश्यक आहे. ऊन कमी मिळाल्यास झाड वाढते, पण फुलं लहान राहतात.
माती कोरडी वाटली किंचित पाणी टाका. जास्त पाणी दिल्यास मुळे कुजतात, म्हणून पाणी देताना नेहमी संतुलन ठेवा.
पेरणीनंतर १५–२० दिवसांनी सेंद्रिय खत टाका. वर्मी कंपोस्ट किंवा शेणखत वापरल्यास झाडाची वाढ अधिक चांगली होते.
योग्य ऊन, पाणी आणि खत मिळाल्यास गॅलरीत उमललेले सूर्यफूल घरात सकारात्मक वातावरण निर्माण करते आणि दिवसाची सुरुवात आनंदी करते.
