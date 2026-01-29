डार्क सर्कल्सना करा बाय-बाय! घरच्या घरी बनवा 7 आय मास्क

Aarti Badade
हिवाळ्यातील कोरडेपणामुळे डोळ्यांखाली सूज आणि डार्क सर्कल्स येतात. पार्लरमध्ये जाण्याऐवजी स्वयंपाकघरातील साहित्यापासून बनवलेले हे 'आय मास्क' नक्की ट्राय करा."
काकडीचा रस काढून त्यात गुलाबपाणी मिक्स करा. हे मिश्रण डोळ्यांखाली १५ मिनिटे लावून ठेवा. यामुळे डोळ्यांना थंडावा मिळतो आणि काळी वर्तुळे कमी होतात.
गाजराचा रस आणि कोरफडीचा गर एकत्र करून पेस्ट बनवा. हा मास्क लावल्याने डोळ्यांखालील सूज कमी होऊन त्वचा घट्ट होते.
बटाटा हा नैसर्गिक ब्लिचिंग एजंट आहे. बटाट्याच्या चकत्या करून त्या डोळ्यांवर ठेवा किंवा त्याचा रस लावा. डार्क सर्कल्स घालवण्यासाठी हा सर्वात जुना आणि प्रभावी उपाय आहे.
कॉफीमधील कॅफिन रक्ताभिसरण सुधारते. कॉफी पावडर थोड्या पाण्यात मिसळून त्याची पेस्ट डोळ्यांखाली लावा. यामुळे डोळ्यांची सूज झटपट कमी होते आणि त्वचा उजळते.
दह्यामध्ये लॅक्टिक ॲसिड असते जे डार्क सर्कल्सवर काम करते. दह्यात थोडे लिंबू पिळून ते डोळ्यांखाली लावल्याने सूज कमी होते आणि डोळे टवटवीत दिसतात.
वापरलेल्या ग्रीन टी बॅग्स किंवा ग्रीन टीमध्ये काकडीचा रस मिसळून डोळ्यांखाली लावा. यातील अँटी-ऑक्सिडंट्स थकलेल्या डोळ्यांना त्वरित आराम देतात.
कोणताही मास्क लावण्यापूर्वी पॅच टेस्ट नक्की करा. अधिक समस्या असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. दररोज ७-८ तास झोप आणि पुरेसे पाणी डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.
