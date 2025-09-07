डार्क सर्कल्स कमी करायचेत मग घरच्या घरी करा 'हे' उपाय

सकाळ डिजिटल टीम
बटाट्यामधील ब्लीचिंग गुणधर्म डार्क सर्कल्स कमी करण्यास मदत करतात. थंड बटाट्याचे काप डोळ्यांवर १५ मिनिटे ठेवा.
काकडीमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स असतात जे डोळ्यांच्या थकव्याला आराम देतात. दररोज १०-१५ मिनिटे काकडीचे स्लाइस डोळ्यांवर ठेवा.
गुलाबजल त्वचेला थंडावा देते आणि डार्क सर्कल्स हलके करते. कापसात गुलाबजल भिजवून डोळ्यांवर ठेवा.
रात्री झोपण्यापूर्वी डोळ्याखाली बदाम तेल लावल्यास डार्क सर्कल्स हळूहळू कमी होतात.
हळद आणि थोडं दूध मिसळून पेस्ट तयार करा. ही पेस्ट डोळ्यांखाली लावून १० मिनिटांनी धुवा.
टमाट्याचा रस आणि लिंबू रस मिसळून लावा. अँटीऑक्सिडंट्स डार्क सर्कल्स हलके करतात.
वापरलेल्या ग्रीन टी किंवा ब्लॅक टी बॅग्स थंड करून डोळ्यांवर ठेवा. यामुळे फुगलेपणा आणि काळी वर्तुळे कमी होतात.
अपुरी झोप डार्क सर्कल्सचं मुख्य कारण आहे. दररोज ७-८ तासांची झोप घ्या.
