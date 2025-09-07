फळं जेवणाआधी खावीत की नंतर? डॉक्टर सांगतात योग्य वेळ

सकाळ डिजिटल टीम
फळं आरोग्यासाठी उत्तम आहेत, पण योग्य वेळी खाल्ल्यासच त्याचा पूर्ण फायदा होतो.
रिकाम्या पोटी फळं खाल्ल्यास त्यातील पोषणतत्त्वे शरीरात पूर्ण शोषली जातात.
फळं जेवणानंतर खाल्ल्यास ते पचनास वेळ लागतो आणि गॅस, फुगणे होऊ शकते.
अनेक डॉक्टर मोकळ्या पोटी किंवा जेवणाआधी 30 मिनिटे फळं खाण्याची शिफारस करतात.
केळी आणि सफरचंद सकाळी रिकाम्या पोटी खाल्ल्यास पचन सुधारते आणि ऊर्जा मिळते.
गॅस, अपचन, आळस, वजन वाढ हे दुष्परिणाम होण्याची शक्यता वाढते.
फळं आणि जेवणात किमान 1 तासाचं अंतर ठेवणं उत्तम.
फळं वेगळं खाल्ल्यास त्याचा शरीराला जास्त फायदा होतो.
