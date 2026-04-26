केस गळती थांबेल! घरच्या घरी 'या' आयुर्वेदिक तेलाने करा मसाज

Aarti Badade

प्रदूषण आणि केसांच्या समस्या

वाढते प्रदूषण आणि चुकीच्या आहारामुळे केस कमकुवत होण्याच्या समस्या वाढल्या असून त्यावर आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती अत्यंत प्रभावी ठरतात.

नैसर्गिक तेलाचे आवश्यक साहित्य

हे तेल बनवण्यासाठी खोबरेल तेल, भृंगराज, जटामांसी, आवळा, ब्राह्मी, जास्वंदीची फुले, पाने, रोझमेरी, कलौंजी, मेथी आणि अळशी या गोष्टींची गरज लागेल.

तेल बनवण्याची पारंपारिक पद्धत

एका मोठ्या काचेच्या बरणीत सर्व औषधी वनस्पतींचे लहान तुकडे आणि खोबरेल तेल एकत्र करून मिश्रण तयार करा.

औषधी तेल

हे तेल गरम न करता सलग १० दिवस रोज सूर्यप्रकाशात ठेवावे, जेणेकरून सर्व वनस्पतींचे गुणधर्म हळूहळू तेलात उतरतील.

वापराची योग्य पद्धत जाणून घ्या

शॅम्पू करण्यापूर्वी किमान तीन तास आधी हे तेल टाळूला व्यवस्थित लावावे किंवा तेलकट केस नसल्यास रात्रभर लावून ठेवावे.

'केशराज' भृंगराज आणि इतर घटक

यातील भृंगराज आणि ब्राह्मीमुळे केस मुळापासून मजबूत होतात, तर मेथी व अळशी केसांच्या वाढीस आणि नैसर्गिक चमक मिळवून देण्यास मदत करतात.

कोंडा आणि अकाली पांढऱ्या केस

तेलातील आवळ्यामुळे कोंडा दूर होतो आणि जटामांसीमुळे केस दीर्घकाळ काळे राहण्यास मदत होते; आठवड्यातून दोनदा याचा वापर आवर्जून करा.

