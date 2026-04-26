बटाटे फ्रिजमध्ये का ठेवू नये!

Aarti Badade

फ्रिजमधील थंडावा आणि बटाटा

बटाटे फ्रिजमध्ये ठेवल्याने त्यातील नैसर्गिक स्टार्चचे रूपांतर साखरेत होते, ज्याला विज्ञानात 'कोल्ड इंड्युस्ड स्वीटनिंग' म्हणतात.

should not keep potatoes in fridge

चव आणि रंगावर होणारा परिणाम

साखर वाढल्यामुळे हे बटाटे तळताना किंवा भाजताना लवकर जळतात आणि त्यांना काळपट रंग व कडवट चव येते.

पोत आणि गुणवत्तेत होणारा बदल

फ्रीजमधील बटाटे शिजवल्यानंतर मऊ होण्याऐवजी वातड लागतात, ज्यामुळे फ्रेंच फ्राईज किंवा पराठ्यांची मजा बिघडते.

व्हिटॅमिन सी आणि पोषक तत्वांचा ऱ्हास

संशोधनानुसार, अति थंडाव्यामुळे बटाट्यातील व्हिटॅमिन सी कमी होते आणि अन्नाचा नैसर्गिक दर्जा ढासळतो.

साठवणुकीची सर्वोत्तम पद्धत

बटाटे फ्रिजऐवजी घरातील थंड, कोरड्या आणि अंधाऱ्या जागी कागदी किंवा जाळीदार पिशवीत ठेवणे सर्वात उत्तम आहे.

कांदा आणि बटाटा एकत्र ठेवण्याची चूक

कांद्यातून बाहेर पडणारा वायू बटाट्यांना लवकर सडवण्यास मदत करतो, त्यामुळे हे दोन्ही नेहमी वेगळे ठेवावेत.

प्रकाश आणि 'सोलानाईन'चा धोका

बटाट्यावर थेट प्रकाश पडल्यास ते हिरवे होतात आणि त्यात 'सोलानाईन' नावाचे विषारी द्रव्य तयार होते, जे आरोग्यासाठी घातक असते.

