गणेश चतुर्थीसाठी घरच्या घरी तयार करा चॉकलेटचे मोदक

सकाळ डिजिटल टीम

चॉकलेटचे मोदक

या गणेश चतुर्थीला गणपतीसाठी आगदी सोप्या पद्धतीने चॉकलेटचे मोदक कसे बनवायचे जाणून घ्या.

chocolate modak | sakal

साहित्य

२०० ग्रॅम डार्क/मिल्क चॉकलेट, १/२ कप फ्रेश क्रीम, १ कप बिस्किट पावडर, १/२ कप डेसिकेटेड कोकोनट (सुके खोबरे), १ चमचा बटर (ऐच्छिक), १/४ कप पिठी साखर,मोदक साचा

chocolate modak | sakal

एकत्र करणे

एका मोठ्या भांड्यात बिस्किटांची पावडर, डेसिकेटेड कोकोनट आणि पिठी साखर एकत्र करून घ्या.

chocolate modak | sakal

चॉकलेट वितळवणे

एका लहान भांड्यात डबल बॉयलर पद्धतीने चॉकलेट वितळवून घ्या. यासाठी एका मोठ्या भांड्यात पाणी गरम करा आणि त्यावर एक लहान भांडे ठेवून त्यात चॉकलेट आणि बटर घालून वितळवा.

chocolate modak | sakal

मऊ पीठ

वितळलेले चॉकलेट आणि क्रीम एकत्र करून चांगले मिसळा. या मिश्रणाला चॉकलेट गनाश म्हणतात. तयार केलेले चॉकलेट गनाश बिस्किटांच्या मिश्रणात थोडे थोडे घालून पीठ मळून घ्या. हे पीठ मऊ आणि गोळ्याप्रमाणे वळणारे असावे

chocolate modak | sakal

छान आकार

आता मोदक साचा घेऊन त्याला आतून बटर लावून घ्या. यामुळे मोदक साच्याला चिकटणार नाहीत. साच्यामध्ये मळलेले पीठ थोडे थोडे दाबून भरा. मोदकाचा छान आकार येण्यासाठी पीठ चांगले दाबून भरा.

chocolate modak | sakal

मोदक

साचा बंद करून मोदक हळूच बाहेर काढा. अशा प्रकारे सर्व मोदक तयार करून घ्या.

chocolate modak | sakal

मोदकाचे सारण

तुम्ही मोदकाचे सारण भरण्यासाठी बदाम, काजू किंवा किसमिस वापरू शकता, जेणेकरून ते अधिक चवदार लागतील.

chocolate modak | sakal

नैवेद्य

तयार झालेले मोदक किमान ३० मिनिटे फ्रीजमध्ये सेट होण्यासाठी ठेवा. सेट झाल्यावर, हे स्वादिष्ट चॉकलेट मोदक तुम्ही गणपतीला नैवेद्य म्हणून अर्पण करू शकता.

chocolate modak | sakal

गणपतीसाठी खास! फक्त 10 मिनिटांत तयार करा स्वादिष्ट खिरापत

Traditional Khirapat Sweet Recipe for Ganesh Chaturthi Prasad | Sakal
येथे क्लिक करा