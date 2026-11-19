सकाळ डिजिटल टीम
महागड्या ब्रँडेड शाम्पूऐवजी घरातील किंवा बागेतील ताज्या जास्वंदाच्या फुलांपासून आणि पानांपासून तुम्ही घरच्या घरी सहज नैसर्गिक शाम्पू बनवू शकता.
Hibiscus Shampoo
sakal
हा शाम्पू तयार करण्यासाठी 7 ते 8 ताजी जास्वंदाची फुले, 10 ते 12 पाने, 2 चमचे कोरफड जेल आणि अर्धा कप पाणी इतकेच साहित्य लागते.
Hibiscus Shampoo
sakal
जास्वंदाची फुले आणि पाने पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या, जेणेकरून त्यावरील धूळ निघून जाईल आणि त्यानंतर फुलांच्या मागचा हिरवा भाग काढून टाका.
Hibiscus Shampoo
sakal
स्वच्छ केलेली फुले, पाने आणि अर्धा कप पाणी मिक्सरमध्ये घालून बारीक पेस्ट तयार करा; याच्या नैसर्गिक चिकटपणामुळे आणि हलक्या फेसामुळे केस स्वच्छ होण्यास मदत होते.
Hibiscus Shampoo
sakal
तयार झालेली पेस्ट एका वाटीत काढून त्यात 2 चमचे ताजे कोरफड जेल मिसळा, तुमचा घरगुती आणि केमिकल-फ्री शाम्पू तयार होईल.
Hibiscus Shampoo
sakal
ओल्या केसांच्या मुळापासून टोकापर्यंत हे मिश्रण लावून 3 ते 4 मिनिटे बोटांनी हलका मसाज करा आणि हेअर मास्कप्रमाणे 10 ते 15 मिनिटे तसेच राहू द्या.
Hibiscus Shampoo
sakal
ठराविक वेळ झाल्यानंतर केस साध्या पाण्याने चांगले धुवून घ्या, ज्यामुळे केसांमधील अतिरिक्त घटक निघून जातील.
Hibiscus Shampoo
sakal
जास्वंदामधील अमिनो ॲसिड आणि व्हिटॅमिन-सी तसेच कोरफडमुळे केस गळती कमी होते, ओलावा टिकून राहतो आणि पहिल्याच वॉशमध्ये केस रेशमी, चमकदार व बाउंसी दिसतात.
Hibiscus Shampoo
sakal
खेकडा झाडावर चढून नारळ फोडू शकतो का?
Amazing Facts About Crabs
sakal