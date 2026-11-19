सकाळ डिजिटल टीम
खेकड्यांचा चपटा आणि मजबूत आकार निसर्गाला इतका आवडला की, उत्क्रांतीच्या काळात किमान पाच वेळा वेगवेगळ्या जीवांनी खेकड्यांसारखे रूप धारण केले आहे.
Amazing Facts About Crabs
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शास्त्रीय संशोधनानुसार खेकड्यांना वेदना आणि त्रास जाणवतो, ज्यामुळे ब्रिटन, स्वित्झर्लंड, नॉर्वे या देशांनी त्यांना कायदेशीररीत्या 'संवेदनशील प्राणी' म्हणून मान्यता दिली आहे.
Amazing Facts About Crabs
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सर्वच खेकडे पाण्यात किंवा किनाऱ्यावर राहत नाहीत, तर 'कोकोनट क्रॅब' आणि काही मँग्रोव्ह खेकडे चक्क झाडांवर चढून फळे आणि नारळ खातात.
Amazing Facts About Crabs
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जपानमधील 'जपानी स्पायडर क्रॅब' या खेकड्याचे पाय ३.५ मीटरपेक्षा जास्त लांब असू शकतात, जे एका सामान्य माणसाच्या उंचीपेक्षाही अधिक मोठे असतात.
Amazing Facts About Crabs
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खेकड्यांच्या नांग्या अत्यंत शक्तिशाली असतात; 'कोकोनट क्रॅब' आपल्या नांग्यांच्या एका फटक्यात कठीण नारळ सहज फोडू शकतो, तर काही खेकडे हाडेही मोडू शकतात.
Amazing Facts About Crabs
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खेकडे अत्यंत सामाजिक प्राणी असून ते जोडीदाराला आकर्षित करण्यासाठी किंवा शत्रूला इशारा देण्यासाठी नांग्या हलवून आणि शरीराचे भाग घासून विशिष्ट आवाज काढतात.
Amazing Facts About Crabs
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हर्मिट क्रॅब नावाचे खेकडे राहण्यासाठी जुन्या शिंपल्यांची अदलाबदल करताना चक्क शिस्तबद्ध रांग लावतात, जे त्यांच्या बुद्धिमत्तेचे आणि सहकार्याचे उत्तम उदाहरण आहे.
Amazing Facts About Crabs
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किनाऱ्यावरील आणि समुद्रातील कुजलेले पदार्थ खाऊन खेकडे पर्यावरणाचे संतुलन राखतात, म्हणूनच वैज्ञानिक त्यांना 'इकोसिस्टम इंजिनिअर्स' असे संबोधतात.
Amazing Facts About Crabs
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