घरच्या घरी मधाचे सोपे फेसपॅक; १५ मिनिटांत मिळेल मऊ, उजळ आणि चमकदार चेहरा

थोडे दूध आणि मध + हळद मिसळा.
१५ मिनिटे चेहऱ्यावर लावा आणि नंतर धुवा.
त्वचा उजळवते, मऊ आणि ताजेतवाने करते.
थोडे गरम मध दहीमध्ये मिसळा.
१५ मिनिटे लावा, नंतर थंड पाण्याने धुवा.
आठवड्यात २–३ वेळा वापरा, त्वचा पोषण आणि मऊ बनवते.
ओट्स + पाणी गुळगुळीत पेस्ट तयार करा.
मध आणि ऑलिव्ह ऑइल मिसळा.
चेहऱ्यावर लावा, मऊ, हायड्रेटेड आणि ताजेतवाने त्वचा मिळवा.
दालचिनी पावडर + लिंबाचा रस + मध मिसळा.
१० मिनिटे हळूवार मसाज करा आणि गुनगुना पाण्याने धुवा.
त्वचा ताजेतवाने आणि उजळ होते.
२ टेबलस्पून बदाम पावडर + १ टेबलस्पून मध + ½ टेबलस्पून लिंबाचा रस मिसळा.
चेहऱ्यावर लावा, काही मिनिटांनी धुवा.
आठवड्यात ३ वेळा वापरा, त्वचा चमकदार होते.
त्वचा हायड्रेटेड, मऊ आणि ताजेतवाने राहते.
नैसर्गिक चमक आणि पोषण मिळवते.
regular use
हे सर्व फेसपॅक घरच्या घरी सहज करता येतात.
कोणतेही रासायनिक घटक न वापरता सौंदर्य वृद्धिंगत करा.
easy solution
