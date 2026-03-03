घरच्या घरी मधाचे सोपे फेसपॅक; १५ मिनिटांत मिळेल मऊ, उजळ आणि चमकदार चेहरा

Anushka Tapshalkar

मध + हळद + दूध

  • थोडे दूध आणि मध + हळद मिसळा.

  • १५ मिनिटे चेहऱ्यावर लावा आणि नंतर धुवा.

  • त्वचा उजळवते, मऊ आणि ताजेतवाने करते.

honey and milk

मध + दही

  • थोडे गरम मध दहीमध्ये मिसळा.

  • १५ मिनिटे लावा, नंतर थंड पाण्याने धुवा.

  • आठवड्यात २–३ वेळा वापरा, त्वचा पोषण आणि मऊ बनवते.

honey and curd

मध + ओट्स + ऑलिव्ह ऑइल

  • ओट्स + पाणी गुळगुळीत पेस्ट तयार करा.

  • मध आणि ऑलिव्ह ऑइल मिसळा.

  • चेहऱ्यावर लावा, मऊ, हायड्रेटेड आणि ताजेतवाने त्वचा मिळवा.

honey

मध + दालचिनी + लिंबाचा रस

  • दालचिनी पावडर + लिंबाचा रस + मध मिसळा.

  • १० मिनिटे हळूवार मसाज करा आणि गुनगुना पाण्याने धुवा.

  • त्वचा ताजेतवाने आणि उजळ होते.

honey

मध + बदाम पावडर + लिंबाचा रस

  • २ टेबलस्पून बदाम पावडर + १ टेबलस्पून मध + ½ टेबलस्पून लिंबाचा रस मिसळा.

  • चेहऱ्यावर लावा, काही मिनिटांनी धुवा.

  • आठवड्यात ३ वेळा वापरा, त्वचा चमकदार होते.

honey | Sakal

नियमित वापराचे फायदे

  • त्वचा हायड्रेटेड, मऊ आणि ताजेतवाने राहते.

  • नैसर्गिक चमक आणि पोषण मिळवते.

regular use

सोपे आणि नैसर्गिक उपाय

  • हे सर्व फेसपॅक घरच्या घरी सहज करता येतात.

  • कोणतेही रासायनिक घटक न वापरता सौंदर्य वृद्धिंगत करा.

easy solution

