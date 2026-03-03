रोज रात्री झोपण्यापूर्वी चेहऱ्यावर लावा 'या' तेलाचे २ थेंब; ५ दिवसांत दिसेल फरक!

Anushka Tapshalkar
धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे त्वचेवर काळे डाग, पिग्मेंटेशन आणि डलनेस वाढतो. बाजारातील महागडे नाईट क्रीम्स केवळ तात्पुरते फायदे देतात.
रात्री झोपताना चेहऱ्यावर तेल लावल्यास त्वचा खोलवर शोषते आणि पेशींच्या दुरुस्तीला मदत होते.
त्वचेस सौम्य आणि हायड्रेटिंग
व्हिटॅमिन ई व अँटीऑक्सिडंट्सने भरलेले
ड्राय व सामान्य त्वचेसाठी सर्वोत्तम
तेलकट किंवा मुरुमे असलेल्या त्वचेस टाळा
Olive Oil
ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्स व अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म
पिग्मेंटेशन, काळे डाग आणि टॅनिंग कमी करण्यास मदत
रक्ताभिसरण सुधारते, त्वचा ताजगी देतो
Mustard Oil
मोहरीच्या तेलात बेसन किंवा दही मिसळून लावल्यास काळे डाग आणि टॅनिंग कमी होतो.
sakal
रात्री झोपण्यापूर्वी फक्त २ थेंब ऑलिव्ह ऑइल चेहऱ्यावर लावल्यास त्वचा मऊ आणि पोषणयुक्त राहते.
sakal
कोणतेही तेल लावण्यापूर्वी पॅच टेस्ट करणे आवश्यक आहे, विशेषतः संवेदनशील त्वचेसाठी.