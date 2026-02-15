गुलाबी त्वचेसाठी ‘ही’ सोपी ट्रिक करा अन् ग्लास स्किन मिळवा घरबसल्या!

Aarti Badade

गुलाबाच्या पाकळ्यांची जादू

चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक आणि गुलाबी छटा मिळवण्यासाठी ताज्या गुलाबाच्या पाकळ्या स्वच्छ धुवून त्यांचा वापर करा.

गुलाबाचा अर्क तयार करा

धुतलेल्या पाकळ्या मंद आचेवर पाण्यात उकळून घ्या, त्यानंतर मिक्सरमध्ये वाटून गाळणीने त्याचा शुद्ध अर्क वेगळा करा.

शीया बटर वितळवा

डबल बॉयलर पद्धतीचा वापर करून शीया बटर हळूहळू वितळवून घ्या; यामुळे क्रीमला योग्य पोत (Texture) मिळतो.

पोषण आणि हायड्रेशन

वितळलेल्या शीया बटरमध्ये बदाम तेल (Almond Oil) आणि कोरफड जेल (Aloe Vera Gel) घालून मिश्रण नीट एकजीव करा.

विटामिन E आणि ग्लिसरीन

मिश्रणात गुलाबाचा अर्क, विटामिन E तेल आणि ग्लिसरीन घालून चांगले फेटा, जोपर्यंत ते स्मूथ क्रीमसारखे दिसत नाही.

साठवणूक कशी करावी?

तयार झालेली क्रीम एका कोरड्या काचेच्या बरणीत भरून फ्रिजमध्ये किंवा थंड ठिकाणी ठेवा, जेणेकरून ती जास्त काळ टिकेल.

वापराची योग्य पद्धत

रात्री झोपण्यापूर्वी चेहरा धुवून या क्रीमने हलका मसाज करा; आठवड्यातून ३ वेळा वापरल्यास चेहऱ्यावर सुंदर पिंक ग्लो येईल.

