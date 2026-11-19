Vinayan
आकाराने लहान असला तरी धाडस इतके की समोर सिंह असो वा बिबट्या, माघार घेणे याला माहितच नाही!
Honey Badger Interesting Facts
Sakal
जंगलात अनेक प्राणी शांतपणे राहतात; पण हनी बॅजरचा स्वभाव एखाद्या बंडखोरासारखा आहे. कोणी डिवचले की तो थेट अंगावर धावून जातो.
Honey Badger Interesting Facts
Sakal
सर्वसाधारणपणे १० ते १४ किलो वजनाचा हा प्राणी आपल्या शरीराच्या मानाने अत्यंत चपळ, लवचिक आणि आक्रमक असतो.
Honey Badger Interesting Facts
Sakal
याची कातडी अत्यंत सैल आणि जाड असते. शिकाऱ्याने मान पकडली तरी हा प्राणी स्वतःच्या कातडीतच वळून चावा घेऊ शकतो.
Honey Badger Interesting Facts
Sakal
आफ्रिकेतील जंगलात सिंह किंवा तरस समोर आले, तरी हा प्राणी गुरगुरत आणि पंजे उगारत त्यांच्यासमोर उभा ठाकतो.
Honey Badger Interesting Facts
Sakal
याला मध खूप प्रिय असतो. उंच झाडावर चढणे असो वा मधमाश्यांचे डंख सहन करणे, मधासाठी तो कोणतीही जोखीम पत्करतो.
Honey Badger Interesting Facts
Sakal
पाठीवरील स्पष्ट काळा-पांढरा रंग शिकाऱ्यांना सूचित करतो की हा प्राणी सोपा घास नाही, तर अंगावर येईल!
Honey Badger Interesting Facts
Sakal
पुढच्या पायांची लांब नखे वापरून तो कठीण जमिनीतही झटपट खड्डा खणू शकतो. स्वतःचा निवारा किंवा शिकार शोधण्यासाठी याचा मोठा फायदा होतो.
Honey Badger Interesting Facts
Sakal
हनी बॅजर अत्यंत हुशार असतो. अडचणीतून मार्ग कसा काढायचा आणि संकटातून कसे निसटायचे, हे त्याला चांगलेच ठाऊक असते.
Honey Badger Interesting Facts
Sakal
कडक उन्हाळा असो वा कोरडा प्रदेश, हा प्राणी वेगवेगळ्या वातावरणात स्वतःला सहज जुळवून घेतो आणि टिकून राहतो.
Honey Badger Interesting Facts
Sakal
कीटक, उंदीर, सरपटणारे जीव आणि लहान प्राण्यांची शिकार करून तो निसर्गातील अन्नसाखळी संतुलित ठेवण्यास मदत करतो.
Honey Badger Interesting Facts
Sakal
'आकार लहान पण जिद्द मोठी' याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हनी बॅजर. प्रतिकूल परिस्थितीत उभे राहण्याची प्रेरणा त्याची कहाणी देते.
Honey Badger Interesting Facts
Sakal
Rural Education
Sakal