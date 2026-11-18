Vinayan
चार भिंतींच्या पलीकडे जाऊन निसर्गाच्या सानिध्यात ज्ञान देणारी ही शाळा आज संपूर्ण ग्रामीण भागासाठी एक नवा आदर्श ठरत आहे!
Rural Education
Sakal
अमरावती जिल्ह्यातील अतिदुर्गम मेळघाट असो वा गडचिरोलीचे आदिवासी पाडे... येथील अनेक दुर्गम भागांत शाळांच्या पक्क्या इमारती उपलब्ध नसल्याने हा अनोखा मार्ग निवडला गेला.
Rural Education
Sakal
येथील काही धडपड्या आणि वेड्या जीवाची जिद्द असलेल्या शिक्षकांनी हार न मानता चार भिंतींच्या बाहेर येऊन थेट निसर्गाच्या सानिध्यात वर्ग भरवण्याचा निर्णय घेतला.
Rural Education
Sakal
या शाळेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे मुलांवर पुस्तकांचे कोणतेही ओझं लादले जात नाही. मुले आनंदाने खेळत आणि हसत ज्ञान आत्मसात करतात.
Rural Education
Sakal
झाडांच्या पानांवर, मातीवर आणि नैसर्गिक गोष्टींचा वापर करून अक्षरांची ओळख करून दिली जाते. मुले पुस्तकातून नाही, तर थेट निसर्गातून शिकतात.
Rural Education
Sakal
मुलांना फक्त पुस्तकी ज्ञान न देता प्रत्यक्ष शेतात नेऊन रोपे लावणे, झाडांची निगा राखणे आणि पाण्याचे महत्त्व शिकवले जाते.
Rural Education
Sakal
या कौतुकास्पद उपक्रमासाठी गावातील पालक आणि ग्रामस्थांनी स्वतः पुढे होऊन शिक्षकांना मदत केली. आज संपूर्ण गाव या पाठीशी उभे आहे.
Rural Education
Sakal
शाळा जरी झाडाखाली भरत असली, तरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून टॅब आणि मोबाईलच्या माध्यमातून मुलांना जगाची माहिती दिली जाते.
Rural Education
Sakal
या आगळ्यावेगळ्या शिक्षण पद्धतीमुळे आधी शाळा सोडून गेलेली मुलेही आता आवडीने आणि आनंदाने शाळेत हजेरी लावत आहेत.
Rural Education
Sakal
मेळघाट आणि गडचिरोलीसारख्या भागातील या वडाखालच्या शाळेचा हा प्रयोग आता संपूर्ण महाराष्ट्रात कौतुकाचा विषय ठरला आहे.
Rural Education
Sakal
इमारतींपेक्षा विचारांची उंची महत्त्वाची असते, हे या शाळांनी सिद्ध करून दाखवले आहे. ग्रामीण शिक्षणात क्रांती कशी घडवावी, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
Rural Education
Sakal
शिक्षणाची खरी गोडी कशी निर्माण करावी, हे या भागांनी दाखवून दिले आहे. अशा नाविन्यपूर्ण प्रयोगांना आपण सर्वांनी प्रोत्साहन दिले पाहिजे!
Rural Education
Sakal
Post Office Scheme
Sakal