उन्हाळ्यात त्वचा खराब होतेय? सेलिब्रिटी एक्सपर्ट सांगतात ‘या’ 5 चुका लगेच टाळा!

Anushka Tapshalkar

उन्हाळ्यात स्किन का बिघडते?

उन्हाचा प्रभाव + अधिक आर्द्रता = तेलकट, संवेदनशील आणि मुरुमांची शक्यता असलेली त्वचा

सनस्क्रीन टाळणं

सनस्क्रीन न लावल्याने टॅनिंग, पिग्मेंटेशन आणि स्किन डॅमेज वाढू शकतं

sakal

वारंवार चेहरा धुणं

जास्त वेळा फेस वॉश केल्याने स्किन आणखी ऑयली होते

Constant Face Wash

|

sakal

ऑइल-बेस्ड प्रॉडक्ट्स वापरणं

उन्हाळ्यात हे प्रॉडक्ट्स पोर्स ब्लॉक करून पिंपल्स वाढवतात

Oil Based Makeup Products

|

sakal

जास्त एक्सफोलिएशन

ओव्हर-स्क्रबिंगमुळे स्किन इरिटेशन आणि सन डॅमेज वाढतं

Over Exfoliation

पाणी कमी पिणं

हायड्रेशन कमी झालं तर त्वचा डल दिसते आणि ऑइल प्रोडक्शन वाढतं

Drinking Less Water

|

sakal

हेल्दी स्किनसाठी काय कराल?

सिंपल स्किनकेअर रूटीन, पुरेसं पाणी पिणं आणि योग्य प्रॉडक्ट्सचा वापर केल्यास त्वचा नैसर्गिकरित्या ग्लोइंग आणि हेल्दी राहते.

Accurate Skin Care

| Sakal

