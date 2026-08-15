Why Honey Never Spoils : हजारो वर्षे ठेवलं तरी मध का खराब होत नाही? पाहा यामागचं 'वैज्ञानिक' रहस्य!

बाळकृष्ण मधाळे

'मध' पौष्टिक पदार्थ

मध हा निसर्गाने दिलेला एक अनोखा आणि पौष्टिक पदार्थ आहे. योग्य पद्धतीने साठवलेले शुद्ध मध अत्यंत दीर्घकाळ टिकू शकते.

why does pure honey not spoil for years

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नैसर्गिक गुणधर्म कारणीभूत!

हजारो वर्षांनंतरही मध वापरण्यायोग्य राहिल्याची उदाहरणे चर्चेत असतात. यामागे केवळ निसर्गाचा चमत्कार नसून, मधाची विशिष्ट रासायनिक रचना आणि नैसर्गिक गुणधर्म कारणीभूत आहेत.

why does pure honey not spoil for years

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esakal

कमी ओलाव्यामुळे सूक्ष्मजीवांची वाढ होत नाही

मधामध्ये पाण्याचे प्रमाण साधारणतः १७ ते २० टक्के असते. ओलावा कमी असल्यामुळे जिवाणू आणि बुरशीसारख्या सूक्ष्मजीवांना वाढण्यासाठी अनुकूल वातावरण मिळत नाही. त्यामुळे मध सहजासहजी खराब होत नाही.

why does pure honey not spoil for years

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esakal

साखरेचे जास्त प्रमाणही ठरते संरक्षणात्मक

मधामध्ये साखरेचे प्रमाण खूप जास्त असते. ही साखर सूक्ष्मजीवांमधील पाणी खेचून घेते. परिणामी, त्यांची वाढ आणि जिवंत राहण्याची क्षमता कमी होते. त्यामुळे मधामध्ये जंतूंची वाढ होणे कठीण ठरते.

why does pure honey not spoil for years

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esakal

आम्लीय गुणधर्म बॅक्टेरियांना प्रतिकूल

मधाचा pH साधारणतः ३.२ ते ४.५ दरम्यान असतो. हे आम्लीय वातावरण अनेक प्रकारच्या बॅक्टेरियांच्या वाढीसाठी प्रतिकूल असते. त्यामुळे मधाला नैसर्गिक संरक्षण मिळते.

why does pure honey not spoil for years

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esakal

नैसर्गिक अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म

मधमाशांकडून मधामध्ये येणाऱ्या काही एन्झाइम्सच्या प्रक्रियेमुळे हायड्रोजन पेरॉक्साइडसारखे संयुग तयार होऊ शकते. हे नैसर्गिक अँटीबॅक्टेरियल घटक म्हणून काम करते आणि मधामध्ये सूक्ष्मजीवांची वाढ रोखण्यास मदत करते.

why does pure honey not spoil for years

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esakal

मध खराब होऊ शकतो का?

होय. मधामध्ये बाहेरून पाणी किंवा ओलावा मिसळल्यास त्याची गुणवत्ता कमी होऊ शकते आणि काही परिस्थितींमध्ये आंबण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते. तसेच, मधाचे भांडे सतत उघडे ठेवल्यास हवेतून ओलावा शोषला जाऊ शकतो.

why does pure honey not spoil for years

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esakal

भेसळयुक्त मधाबाबत सावधगिरी आवश्यक

बाजारात मिळणाऱ्या सर्वच मधाची गुणवत्ता सारखी असेलच असे नाही. भेसळयुक्त किंवा अतिरिक्त घटक मिसळलेल्या मधाची गुणवत्ता आणि टिकाऊपणा शुद्ध मधापेक्षा वेगळा असू शकतो.

why does pure honey not spoil for years

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esakal

..तर शुद्ध मधाची गुणवत्ता अनेक वर्षे टिकून राहते

कमी ओलावा, जास्त साखरेचे प्रमाण, आम्लीय वातावरण आणि नैसर्गिक अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म यांमुळे शुद्ध मध अत्यंत दीर्घकाळ टिकू शकते. मात्र, त्यासाठी मध स्वच्छ आणि हवाबंद भांड्यात, ओलाव्यापासून दूर ठेवणे आवश्यक आहे. योग्य साठवणूक केल्यास शुद्ध मधाची गुणवत्ता अनेक वर्षे टिकून राहू शकते.

why does pure honey not spoil for years

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esakal

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benefits of drinking neem leaf water

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