Neem Water Benefits : औषधांचा खर्च वाचेल! कडुनिंबाच्या पानांचे पाणी पिण्याने दूर होतील 'हे' गंभीर आजार

बाळकृष्ण मधाळे

कडुनिंबाला आयुर्वेदात महत्त्वाचं स्थान

कडुनिंबाला आयुर्वेदात महत्त्वाचे स्थान आहे. कडुनिंबाच्या पानांमध्ये विविध जैविक घटक आणि अँटिऑक्सिडंट्स आढळतात. त्यामुळे कडुनिंबाच्या पानांचे पाणी पारंपरिक पद्धतीने आरोग्यासाठी उपयुक्त मानले जाते.

Neem Leaf Water Benefits

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कडुनिंबाच्या पानांचे फायदे

नियमित आहारात त्याचा समावेश करण्यापूर्वी मात्र योग्य प्रमाण आणि वैयक्तिक आरोग्यस्थितीचा विचार करणे आवश्यक आहे. कडुनिंबाच्या पानांचे पाणी सेवन करण्याचे काही संभाव्य फायदे पुढीलप्रमाणे आहेत.

Neem Leaf Water Benefits

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esakal

त्वचेच्या समस्यांसाठी उपयुक्त

कडुनिंबाच्या पानांमध्ये अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म आढळतात. त्यामुळे मुरुमे, त्वचेची जळजळ आणि काही त्वचारोगांमध्ये कडुनिंबाचा पारंपरिक वापर केला जातो.

Neem Leaf Water Benefits

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esakal

पचनसंस्थेसाठी फायदेशीर

कडुनिंबाच्या पानांमध्ये असलेले विविध वनस्पतीजन्य घटक आणि अँटिऑक्सिडंट्स पचनक्रियेला आधार देऊ शकतात. त्यामुळे पचनसंस्थेच्या आरोग्यासाठी कडुनिंबाचे पाणी उपयुक्त ठरू शकते.

Neem Leaf Water Benefits

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esakal

रक्तातील साखरेसंदर्भात संभाव्य फायदा

कडुनिंबातील काही घटकांमध्ये रक्तातील ग्लुकोजच्या पातळीवर परिणाम करण्याची क्षमता असल्याचे संशोधनातून सूचित झाले आहे. त्यामुळे कडुनिंबाचे पाणी रक्तातील साखर नियंत्रणास मदत करू शकते, असे मानले जाते. मात्र, मधुमेहाची औषधे घेत असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय याचा वापर करू नये.

Neem Leaf Water Benefits

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esakal

रोगप्रतिकारक शक्तीस आधार

कडुनिंबाच्या पानांमध्ये अँटिऑक्सिडंट्ससह विविध जैविक घटक असतात. हे घटक शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास आणि एकूण आरोग्यास आधार देण्यास मदत करू शकतात.

Neem Leaf Water Benefits

| esakal

केस आणि टाळूसाठी उपयुक्त

कडुनिंबाच्या अँटी-फंगल आणि अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे टाळूच्या आरोग्यासाठी त्याचा पारंपरिक वापर केला जातो. कोंडा किंवा टाळूवरील काही संसर्गांमध्ये कडुनिंबाचा उपयोग केला जातो.

Neem Leaf Water Benefits

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esakal

तोंडाच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर

कडुनिंबाचा उपयोग पारंपरिक पद्धतीने दात आणि हिरड्यांच्या स्वच्छतेसाठी केला जातो. त्यातील अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे तोंडातील हानिकारक जिवाणूंची वाढ कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

Neem Leaf Water Benefits

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esakal

शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत

कडुनिंबाच्या पानांमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स आढळतात. हे घटक शरीरातील मुक्त रॅडिकल्समुळे होणारे नुकसान कमी करण्यास मदत करू शकतात. मात्र ‘डिटॉक्स’ म्हणजे शरीरातील सर्व विषारी घटक बाहेर काढण्याचा दावा वैज्ञानिकदृष्ट्या सरसकट मान्य नाही.

Neem Leaf Water Benefits

| esakal

सेवन करताना काळजी घ्या

कडुनिंबाच्या पानांचे पाणी हे पारंपरिक उपाय म्हणून वापरले जाते. मात्र, ते कोणत्याही आजारावरील औषधाचा पर्याय नाही. विशेषतः मधुमेहाची औषधे घेणाऱ्या व्यक्ती, गर्भवती महिला, लहान मुले किंवा दीर्घकालीन आजार असलेल्या व्यक्तींनी कडुनिंबाचे पाणी नियमितपणे घेण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

Neem Leaf Water Benefits

| esakal

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Taro Leaves Benefits

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