हिंदू धर्मात पवित्र पण जैन धर्मात मध खाणं पाप का मानलं जातं ?

Yashwant Kshirsagar

शुभ पदार्थ

हिंदू धर्मात मध हा एशुक पवित्र आणि शुभ पदार्थ मानला जाते. हजारो वर्षांपासून विविध धार्मिक विधींमध्ये याचा वापर केला जात आहे.

पंचामृत

पूजेमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या पंचामृतामध्ये जे एक पवित्र मिश्रण आहे दूध, दही, तूप, साखर आणि मध यांचा समावेश असतो.

अभिषेक

या मिश्रणाने देवतांवर विधीपूर्वक अभिषेक केला जातो, त्यानंतर भक्त याला 'प्रसाद' म्हणून ग्रहण करतात.

समृद्धीचे प्रतीक

धार्मिक श्रद्धांनुसार, मध हे माधुर्य, चैतन्य आणि समृद्धीचे प्रतीक मानले जाते; याच कारणामुळे, अनेक धार्मिक उपवास आणि पूजा-अर्चांच्या विधींमध्ये मधाला एक अविभाज्य स्थान प्राप्त आहे.

जैन धर्म

मात्र जैन धर्मात मध खाणे अशुभ आणि पाप मानले जाते, याचे वेगळे कारण सांगितले जाते, चला तर मग जैन धर्मात मध का खात नाहीत किंवा वापरत नाहीत याबद्दल जाणून घेऊया.

अहिंसा

जैन धर्मात, 'अहिंसा'या तत्त्वाला सर्वोच्च महत्त्व दिले जाते. जैन आध्यात्मिक गुरुंच्या मते, मध काढण्याच्या प्रक्रियेत मधमाशांची अंडी आणि इतर सूक्ष्म जीवांना अपरिहार्यपणे हानी पोहोचते.

मधाचे सेवन

यामुळे जैन धर्मात मधाचे सेवन करण्यास सक्त मनाई आहे.

सुक्ष्म जीव

शिवाय, अनेक धार्मिक ग्रंथांमध्ये असे नमूद केले आहे की, मधात सूक्ष्म जीव असू शकतात; म्हणूनच, भक्तांना मधाचे सेवन न करण्याचा सल्ला दिला जातो.

सजीवांबद्दची करुणा

जैन समुदाय या आहाराविषयक निर्बंधाकडे केवळ अन्नाशी संबंधित एक नियम म्हणून पाहत नाही, तर सर्व सजीवांबद्दलची करुणा आणि त्यांच्या संरक्षणाच्या तत्त्वामध्ये खोलवर रुजलेला एक सिद्धांत म्हणून पाहतो.

