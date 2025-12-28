आयुर्वेद सांगते! हिवाळ्यात मध का आहे आरोग्यासाठी अमृततुल्य?

Aarti Badade
थंडीच्या दिवसांत शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आणि थंडीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी मध हे अत्यंत प्रभावी नैसर्गिक औषध मानले जाते.
मधामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. रोज एक चमचा मध खाल्ल्याने सर्दी, खोकला आणि व्हायरल इन्फेक्शनपासून बचाव होतो.
घसा खवखवणे किंवा खोकला झाला असल्यास कोमट पाणी किंवा आल्याच्या रसासोबत मध घेतल्यास त्वरित आराम मिळतो आणि कफ बाहेर पडण्यास मदत होते.
थंडीमुळे शरीरातील तापमान कमी होते. मध हे नैसर्गिकरित्या गरम प्रकृतीचे असल्याने ते शरीराला आतून उष्णता देते आणि थंडीचा कडाका सहन करण्याची ताकद देते.
मधामध्ये नैसर्गिक ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज असते. यामुळे हिवाळ्यात येणारा आळस आणि थकवा दूर होऊन दिवसभर शरीरात ऊर्जा टिकून राहते.
हिवाळ्यात त्वचा कोरडी पडते आणि ओठ फुटतात. मध त्वचेला नैसर्गिक ओलावा (Moisture) देते, ज्यामुळे त्वचा मऊ आणि तेजस्वी राहते.
सकाळी उपाशीपोटी कोमट पाण्यात मध टाकून प्यायल्याने चयापचय (Metabolism) सुधारतो, ज्यामुळे वजन कमी करण्यास मदत होते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास दूर होतो.
दिवसभरात १ ते २ चमचे मध पुरेसे आहे. लक्षात ठेवा, मध कधीही उकळत्या पाण्यात किंवा खूप गरम पदार्थात टाकू नका, त्याचे गुणधर्म नष्ट होतात.
